Липчанин взял «серебро» турнира, посвящённого отцу-основателю самбо

На рязанском ковре Максим Щеглов одержал три победы.

26-летний липчанин Максим Щеглов завоевал в Рязани «серебряную» медаль чемпионата Всероссийского физкультурно-спортивного общества профсоюзов по самбо, посвященного памяти Заслуженного тренера СССР одного из основателей системы самообороны без оружия Анатолия Харлампиева.



Кандидат в мастера спорта из Липецка одержал три победы в весовой категории до 98 кг. Щеглов победил двух представителей Тульской области, а в полуфинале сломил сопротивление хозяина ковра рязанца Егора Осипова.



В финале Максима ждал ещё один представитель Тулы Максим Киселёв. На кону стояла не только «золотая» медаль, но и путёвка в финальную часть чемпионата России в Оренбурге 26 февраля – 2 марта.



Поединок вышел суровым, но удача улыбнулась туляку, который и занял 1-е место, а наш земляк остановился на второй ступени пьедестала почёта.



Щеглов тренируется в областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва у известного наставника Владимира Смирнова.