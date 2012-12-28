После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
сегодня, 09:18
Две женщины погибли во время пожара в Грязях
Горела квартира на последнем этаже девятиэтажного дома.
Погибшие опознаны: это 86-летняя и 62-летняя женщины, сообщили GOROD48 в региональном УМВД РФ.
«Бабушка забыла выключить обогреватель», — такую версию пожара обсуждают жители улицы.
Имеет она отношение к действительности или нет, сейчас выясняют правоохранители и пожарные дознаватели.
