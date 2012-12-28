Две женщины погибли во время пожара в Грязях

Горела квартира на последнем этаже девятиэтажного дома.

Вечером 23 декабря в Грязях на улице Осипенко загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. Как сообщает областное управление МЧС, в огне погибли два человека.Погибшие опознаны: это 86-летняя и 62-летняя женщины, сообщили GOROD48 в региональном УМВД РФ.«Бабушка забыла выключить обогреватель», — такую версию пожара обсуждают жители улицы.Имеет она отношение к действительности или нет, сейчас выясняют правоохранители и пожарные дознаватели.