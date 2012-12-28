Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Происшествия
сегодня, 18:06
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
а затем пытался сбежать от автоинспекторов.
Погоня, как рассказали в областном управлении МВД, началась на улице Гагарина, когда превысивший скорость водитель «Лексуса» проигнорировал требование экипажа ДПС об остановке.
«В ходе погони правонарушитель проявил крайнюю степень безответственности: на регулируемом перекрёстке он спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей – «Ниссана» и «Киа», после чего продолжил движение, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Кроме того, на улице Ленина камера автоматической фотовидеофиксации зафиксировала скорость преследуемой иномарки в пределах 140 километров в час», — сообщили в полиции.
Когда «Лексус» удалось остановить, водитель пытался убежать от инспекторов, но его догнали. Оказалось, что машиной управлял 27-летний житель Омска, а рядом с ним на пассажирском сиденье находился владелец автомобиля — 37-летний житель Подмосковья.
«При освидетельствовании нарушителя прибор показал 0,766 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Автоинспекторы составили в отношении водителя шесть административных материалов, а автомобиль поместили на специализированную стоянку», — добавили в полиции.
Мировой суд за оставление места ДТП лишил омича водительских прав на год. Его ждёт суд ещё и за нетрезвое вождение, а владельца «Лексуса» — за передачу управления автомобилем лицу в состоянии опьянения.
Комментарии (6)