Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины

а затем пытался сбежать от автоинспекторов.



В вашем браузере отключен JavaScript

Очередная погоня за пьяным водителем произошла в Липецке ночью 21 декабря. Пытаясь скрыться от экипажа ДПС, водитель «Лексуса» разогнался до скорости 140 км/ч и протаранил два автомобиля. Оказалось, что «Лексусом» управлял знакомый владельца машины, а сам он сидел во время погони на пассажирском сиденье.Погоня, как рассказали в областном управлении МВД, началась на улице Гагарина, когда превысивший скорость водитель «Лексуса» проигнорировал требование экипажа ДПС об остановке.«В ходе погони правонарушитель проявил крайнюю степень безответственности: на регулируемом перекрёстке он спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей – «Ниссана» и «Киа», после чего продолжил движение, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Кроме того, на улице Ленина камера автоматической фотовидеофиксации зафиксировала скорость преследуемой иномарки в пределах 140 километров в час», — сообщили в полиции.Когда «Лексус» удалось остановить, водитель пытался убежать от инспекторов, но его догнали. Оказалось, что машиной управлял 27-летний житель Омска, а рядом с ним на пассажирском сиденье находился владелец автомобиля — 37-летний житель Подмосковья.«При освидетельствовании нарушителя прибор показал 0,766 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Автоинспекторы составили в отношении водителя шесть административных материалов, а автомобиль поместили на специализированную стоянку», — добавили в полиции.Мировой суд за оставление места ДТП лишил омича водительских прав на год. Его ждёт суд ещё и за нетрезвое вождение, а владельца «Лексуса» — за передачу управления автомобилем лицу в состоянии опьянения.