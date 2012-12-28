Все новости
Происшествия
1238
сегодня, 18:06
6

Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины

а затем пытался сбежать от автоинспекторов.

Очередная погоня за пьяным водителем произошла в Липецке ночью 21 декабря. Пытаясь скрыться от экипажа ДПС, водитель «Лексуса» разогнался до скорости 140 км/ч и протаранил два автомобиля. Оказалось, что «Лексусом» управлял знакомый владельца машины, а сам он сидел во время погони на пассажирском сиденье.

Погоня, как рассказали в областном управлении МВД, началась на улице Гагарина, когда превысивший скорость водитель «Лексуса» проигнорировал требование экипажа ДПС об остановке.

«В ходе погони правонарушитель проявил крайнюю степень безответственности: на регулируемом перекрёстке он спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей – «Ниссана» и «Киа», после чего продолжил движение, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Кроме того, на улице Ленина камера автоматической фотовидеофиксации зафиксировала скорость преследуемой иномарки в пределах 140 километров в час», — сообщили в полиции.

Когда «Лексус» удалось остановить, водитель пытался убежать от инспекторов, но его догнали. Оказалось, что машиной управлял 27-летний житель Омска, а рядом с ним на пассажирском сиденье находился владелец автомобиля — 37-летний житель Подмосковья.

«При освидетельствовании нарушителя прибор показал 0,766 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Автоинспекторы составили в отношении водителя шесть административных материалов, а автомобиль поместили на специализированную стоянку», — добавили в полиции.

Мировой суд за оставление места ДТП лишил омича водительских прав на год. Его ждёт суд ещё и за нетрезвое вождение, а владельца «Лексуса» — за передачу управления автомобилем лицу в состоянии опьянения.

погоня
авария
ДТП
0
0
8
4
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Роман
4 минуты назад
Вот поэтому и гоняют, наказание смешное, в любой нормальной стране срок пару месяцев тюрьмы и огромный штраф, а этот завтра опять сядет за руль
Ответить
Оля
7 минут назад
Тачку продать деньги пропить
Ответить
Иваныч
24 минуты назад
А на 15 суток почему не посадили?
Ответить
Ваш тренер
27 минут назад
Конфисковать бы автомобиль для начала, самое то.
Ответить
Алкан с ЛТЗ
30 минут назад
Тачку конфисковать!
Ответить
Знатно
сегодня, 18:24
Повеселились
Ответить
