Общество
371
31 минуту назад
3
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Ему грозит штраф — до 50 тысяч рублей.
«В середине осени в районе улицы Ильича г. Липецка беспристрастная камера видеонаблюдения запечатлела навал отходов в неположенном месте. Особенно хочется обратить внимание на большое количество пустых контейнеров и практически пустой бункер, специально предназначенный для крупногабаритных отходов. Нарушитель установлен с помощью камер сотрудниками подведомственного областным экологам учреждения — Дирекции природных ресурсов — и привлечен к ответственности. К слову, по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ штрафы доходят до 50.000 рублей», — сообщили в министерстве.
Фото: vk.com/ekolip
0
0
2
4
2
Комментарии (3)