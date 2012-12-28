Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины

Кардиохирург Алексей Литвиненко провёл малоинвазивную операцию — достал катетер через сосуд.

48-летний мужчина попал в больницу с тяжёлым заболеванием поджелудочной железы. Но пока он находился в реанимации, у него оторвался катетер и его обломок током крови сместило в правый желудочек сердца. О чудесной истории спасения пациента рассказала пресс-служба правительства Липецкой области.«Пациента экстренно перевезли в Липецкую областную больницу. Вскрывать грудную клетку не понадобилось: кардиохирург Алексей Литвиненко провёл малоинвазивную операцию — достал катетер через сосуд», — рассказали в правительстве.