Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины
Кардиохирург Алексей Литвиненко провёл малоинвазивную операцию — достал катетер через сосуд.
«Пациента экстренно перевезли в Липецкую областную больницу. Вскрывать грудную клетку не понадобилось: кардиохирург Алексей Литвиненко провёл малоинвазивную операцию — достал катетер через сосуд», — рассказали в правительстве.
