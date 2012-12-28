После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: электронный след привел в Амурскую область
Происшествия
563
сегодня, 09:09
Легковушка столкнулась с грузовиком: госпитализирован 32-летний водитель
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
Еще одна авария произошла вчера в Добринском районе: на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка 26-летняя девушка за рулем «Омоды» не справилась с управлением и съехала с дороги. C травмами ее доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.
0
0
1
0
1
Комментарии