Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
Общество
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: электронный след привел в Амурскую область
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
«Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы»
Общество
В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека
Общество
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Две женщины погибли во время пожара в Грязях
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА Елец и восемь районов области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Легковушка столкнулась с грузовиком: госпитализирован 32-летний водитель
Происшествия
Происшествия
563
сегодня, 09:09

Легковушка столкнулась с грузовиком: госпитализирован 32-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

23 декабря в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Хендай» с 32-летним водителем и «Фотон» с 52-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Хендая», его госпитализировали.  

Еще одна авария произошла вчера в Добринском районе: на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка 26-летняя девушка за рулем «Омоды» не справилась с управлением и съехала с дороги. C травмами ее доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

qj6a9f17qcr8n7n7hzgalgntg1l7w3cx.jpeg

авария
ДТП
0
0
1
0
1

