Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины
Здоровье
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей
Общество
Два газовых баллона вынесли пожарные из горящей квартиры в Лебедяни
Происшествия
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
50-летний водитель «Лады» пострадал в ДТП на улице Меркулова
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»
Общество
Читать все
Общество
119
22 минуты назад

Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»

Жителей своего округа поздравила депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.

23 декабря в актовом зале одной из старейших в городе детских школ искусств — №2 имени В.М. Лутова — депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина открыла череду новогодних мероприятий для жителей своего округа.

На «Ёлку желаний» собрались 30 мальчишек и девчонок из всех школ округа №2  — активные участники творческих конкурсов, ребята из многодетных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Те, кто чуть больше других нуждается во внимании, заботе и чудесах.

До этого ребята вместе с родителями написали письма Деду Морозу и загадали самые желанные подарки — и все их мечты сбылись! Но не сразу: сначала детей ждала увлекательная программа с танцами, хороводами и весёлой анимацией — настоящая новогодняя сказка!

Самые смелые мальчишки и девчонки сразу заняли места в уютном зале поближе к «волшебнице» — депутату Ольге Митрохиной. Но сидеть на одном месте долго не пришлось: Дед Мороз и Добрая сказочница не заставили себя ждать. Вот только Снегурочка потерялась где-то в предновогодней подготовке на маникюре — но её тут же заменила депутат Ольга Митрохина. Вместе с ней ребята водили хоровод, танцевали буги-вуги, лепили «ком большой» и играли в волшебные снежки — каждый, кому снежок попадал в руки, должен был рассказать новогоднее стихотворение.

IMG_1044_resized.jpg

Дед Мороз остался доволен выступлениями и даже похвалил мальчишек за вполне приличные четверостишия про себя. Ну а девочки друг за другом в исполняемых строках узнавали в Деде Морозе папины черты — выдавали то глаза, то тапочки. Не растерялся даже мальчик Женя Чеботанов, который, судя по всему, стих так и не выучил — он примерил на себя роль президента и обратился к собравшимся в зале с поздравительной речью, завершив её словами: «Хочу, чтобы все не болели и жили хорошо!».

Также для тракторозаводских ребят устроили «Мандарин-шоу»: чтобы получить витаминный приз и наклейку, нужно было написать на листочке всего лишь одно волшебное слово-пожелание. Ребята просили здоровья, любви, успеха, кота, собаку и конфеты. А после начались танцы, в ходе которых дети обменивались сюрпризами и радостью друг с другом.

А в финале всех ждали те самые долгожданные подарки с «Ёлки желаний»: читать письма Деду Морозу помогала Ольга Митрохина, и поэтому все-все пожелания сбылись, стоило только три раза ударить волшебным посохом Деда Мороза.

IMG_1600.jpg

Ребята получили конструкторы, наборы для творчества и рукоделия, машинки на пульте управления, наушники. Все подарки были именные — в ответ на трогательные детские послания главному зимнему волшебнику.

Ученица школы №31, семилетняя Даша Тощенко, призналась: загадала домик для кукол. А в благодарность Деду Морозу и Ольге Митрохиной талантливая девочка, которая занимается в музыкальной школе, исполнила на пианино «Утро» Эдварда Грига и «Бурре ми минор» Иоганна Себастьяна Баха. Зал рукоплескал!

Оксана Балабаева пришла на утренник в «Маяке» вместе с дочкой Варварой — она получила в подарок наушники.

«Замечательный праздник и для детей, и для родителей! Такие мероприятия нужно проводить обязательно!» — поделилась впечатлениями мама Оксана Балабаева.

В завершение «Ёлки желаний» Ольга Митрохина поблагодарила администрацию школы искусств и всех собравшихся и ещё раз обратилась к детям и родителям с тёплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

«Это уже добрая традиция — перед праздниками собирать жителей Тракторозаводского района в обновлённом «Маяке». Перед Днём знаний 1 сентября мы дарили здесь портфели, а сегодня исполняем самые трогательные детские мечты с «Ёлки желаний». Так на округе дан старт целой череде праздничных новогодних мероприятий. Вообще, Новый год — это праздник про надежду, про веру. В каком бы возрасте мы ни были, в Новый год мы верим, что самое яркое и лучшее у нас впереди! Сегодня мы исполнили мечты и надежды 30 детей нашего округа, которые требуют чуть большего внимания и заботы. Они получили именно те подарки, о которых мечтали на Новый год. Спасибо большое всем собравшимся за такой уютный, хороший, добрый и весёлый праздник!» — отметила Ольга Митрохина.

елка
Ольга Митрохина
благотворительность
1
0
0
0
0
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить