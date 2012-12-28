Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»

Жителей своего округа поздравила депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.



23 декабря в актовом зале одной из старейших в городе детских школ искусств — №2 имени В.М. Лутова — депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина открыла череду новогодних мероприятий для жителей своего округа.На «Ёлку желаний» собрались 30 мальчишек и девчонок из всех школ округа №2 — активные участники творческих конкурсов, ребята из многодетных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Те, кто чуть больше других нуждается во внимании, заботе и чудесах.До этого ребята вместе с родителями написали письма Деду Морозу и загадали самые желанные подарки — и все их мечты сбылись! Но не сразу: сначала детей ждала увлекательная программа с танцами, хороводами и весёлой анимацией — настоящая новогодняя сказка!Самые смелые мальчишки и девчонки сразу заняли места в уютном зале поближе к «волшебнице» — депутату Ольге Митрохиной. Но сидеть на одном месте долго не пришлось: Дед Мороз и Добрая сказочница не заставили себя ждать. Вот только Снегурочка потерялась где-то в предновогодней подготовке на маникюре — но её тут же заменила депутат Ольга Митрохина. Вместе с ней ребята водили хоровод, танцевали буги-вуги, лепили «ком большой» и играли в волшебные снежки — каждый, кому снежок попадал в руки, должен был рассказать новогоднее стихотворение.Дед Мороз остался доволен выступлениями и даже похвалил мальчишек за вполне приличные четверостишия про себя. Ну а девочки друг за другом в исполняемых строках узнавали в Деде Морозе папины черты — выдавали то глаза, то тапочки. Не растерялся даже мальчик Женя Чеботанов, который, судя по всему, стих так и не выучил — он примерил на себя роль президента и обратился к собравшимся в зале с поздравительной речью, завершив её словами: «Хочу, чтобы все не болели и жили хорошо!».Также для тракторозаводских ребят устроили «Мандарин-шоу»: чтобы получить витаминный приз и наклейку, нужно было написать на листочке всего лишь одно волшебное слово-пожелание. Ребята просили здоровья, любви, успеха, кота, собаку и конфеты. А после начались танцы, в ходе которых дети обменивались сюрпризами и радостью друг с другом.А в финале всех ждали те самые долгожданные подарки с «Ёлки желаний»: читать письма Деду Морозу помогала Ольга Митрохина, и поэтому все-все пожелания сбылись, стоило только три раза ударить волшебным посохом Деда Мороза.Ребята получили конструкторы, наборы для творчества и рукоделия, машинки на пульте управления, наушники. Все подарки были именные — в ответ на трогательные детские послания главному зимнему волшебнику.Ученица школы №31, семилетняя Даша Тощенко, призналась: загадала домик для кукол. А в благодарность Деду Морозу и Ольге Митрохиной талантливая девочка, которая занимается в музыкальной школе, исполнила на пианино «Утро» Эдварда Грига и «Бурре ми минор» Иоганна Себастьяна Баха. Зал рукоплескал!Оксана Балабаева пришла на утренник в «Маяке» вместе с дочкой Варварой — она получила в подарок наушники.«Замечательный праздник и для детей, и для родителей! Такие мероприятия нужно проводить обязательно!» — поделилась впечатлениями мама Оксана Балабаева.В завершение «Ёлки желаний» Ольга Митрохина поблагодарила администрацию школы искусств и всех собравшихся и ещё раз обратилась к детям и родителям с тёплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.«Это уже добрая традиция — перед праздниками собирать жителей Тракторозаводского района в обновлённом «Маяке». Перед Днём знаний 1 сентября мы дарили здесь портфели, а сегодня исполняем самые трогательные детские мечты с «Ёлки желаний». Так на округе дан старт целой череде праздничных новогодних мероприятий. Вообще, Новый год — это праздник про надежду, про веру. В каком бы возрасте мы ни были, в Новый год мы верим, что самое яркое и лучшее у нас впереди! Сегодня мы исполнили мечты и надежды 30 детей нашего округа, которые требуют чуть большего внимания и заботы. Они получили именно те подарки, о которых мечтали на Новый год. Спасибо большое всем собравшимся за такой уютный, хороший, добрый и весёлый праздник!» — отметила Ольга Митрохина.