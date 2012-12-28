Происшествия
752
42 минуты назад
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Тот, в свою очередь, говорит, что соседи нарушили его конституционное право на неприкосновенность жилища.
Один из обвиняемых, Геннадий Рощупкин, изложил GOROD48 свою версию событий двухлетней давности.
… Дом в лесу Рощупкины купили осенью 2023 года. К этому времени Александр Шашлов, их сосед, уже огородил общую на два участка сливную яму забором и свободного доступа к ней Рощупкины не имели. В начале декабря Сергей, 33-летний сын Геннадия, передал деньги Шашлову за откачку нечистот. Но когда Рощупкины приехали в дом вечером 9 декабря, то обнаружили залитый по щиколотку нечистотами подвал.
— Естественно, я пошел к соседу, чтобы узнать, что случилось. Встал у его забора и начал подавать сигналы фонариком в окна. Когда Шашлов открыл ворота и вышел на улицу, я сообщил ему о проблеме с канализацией. В ответ он сказал, что в его доме все хорошо и что он не будет откачивать выгребную яму. Развернулся и направился домой. Я попытался его остановить, схватил за рукав. Но сосед ударил меня в грудь, и я упал, так как хожу из-за болезни на протезах. Ко мне подбежал сын, поднял меня, а Шашлов побежал вдоль забора своего дома в другой дом. Ни я, ни сын в дом к Шашлову не заходили, — утверждает 56-летний Геннадий.
Рощупкин-старший передал GOROD48 обвинительные заключения по делу, подписанные старшим следователем Грязинского межрайонного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Еленой Жигулиной и ее начальником Андреем Чернышовым. В 38-страничном документе есть объяснения Александра Шашлова, его жены и ее взрослого сына Арсения, а также свидетелей конфликта. И все в их объяснениях выглядит не так, как рассказал Геннадий Рощупкин.
На месте событий прибывшие по вызову полицейские изъяли газовый пистолет, кучу гильз и перцовый баллончик. Из показаний пасынка Шашлова Арсения следует, что как только Рощупкин-старший свалил его отчима на землю, он скомандовал сыну: «Стреляй!» И Рощупкин-младший пять раз выстрелил в спину Александра из этого пистолета. После чего они оба стали пинать Шашлова ногами. Когда Александр Шашлов убежал за помощью, Рощупкины ввалились в их дом и старший из них распылил в лицо Арсению содержимое перцового баллончика.
А еще Шашлов предоставил полиции запись с телефона. Из нее мало что понятно. Слышны лишь семь хлопков (выстрелов из газового пистолета) и голоса четырех человек: Геннадия Рощупкина, Шашлова, его жены и пасынка. Женщина кричит: «Он с топором!» Дальше — поток отборных оскорблений и угроз со стороны того, в ком Шашлов опознал соседа. Также матерится и женщина. Геннадий, кстати, не узнал на видеозаписи ничьих голосов, даже приписываемого ему. А о топоре почему-то никто из потерпевших по уголовному делу во время опросов ни разу не вспомнил.
Геннадий Рощупкин говорит о полностью выдуманном его соседями обвинении. Он утверждает, что его с сыном, инвалидом детства, избили Шашлов с пасынком и еще какие-то люди. Кто-то опрыскал их из газового баллончика.
— Первым в полицию позвонил я, а Шашлов позвонил по телефону «112» уже тогда, когда по моему вызову приехали полицейские. Шашлов заявил, что якобы я стрелял в него из газового пистолета. Это неправда. Через день после событий 9 декабря 2023 года я прошел освидетельствование в бюро судмедэкспертизы. У меня обнаружили кровоподтеки на лице, на затылке, на тыльной поверхности левой кисти. Я месяц амбулаторно лечился назначенными мне препаратами. Мы с сыном позже прошли полиграф. Выводы этого исследования были однозначны: мы в дом Шашлова не входили, — утверждает Рощупкин-старший, подкрепляя слова документами.
Геннадий утверждает, что в своих первоначальных показаниях Шашлов, его жена и пасынок не говорили о незаконном проникновении в их дом. Об этом они заявили позже. А всю эту историю Шашлов, будучи руководителем УК «Парус», спустя год после конфликта придумал специально, чтобы подвести его с сыном под нарушение Конституции, ведь по другому обвинить их в уголовном преступлении никак не получалось. «Все события происходили вне территории домовладения Шашлова».
— Все эти заявления Рощупкина — избранный им способ защиты. В тот день, 9 декабря, он с сыном пришли к нам уже заряженными на конфликт. Оба были пьяными и вооруженными. Да, я считаю длинный мощный фонарь дубинкой, оружием, таким как газовый пистолет и перцовый баллончик. Они целенаправленно пришли меня избить. Когда я сказал, что не буду откачивать яму, Геннадий заявил, что снесет мне забор. Когда я развернулся, чтобы уйти домой, Рощупкин-старший схватил его за руку и повалил в снег, — так прокомментировал GOROD48 всю эту историю Александр Шашлов.
Он вернулся с соседом, Александром, и застал обоих Рощупкиных в коридоре своего дома. Они вдвоем вытолкали их на улицу, пинками и кулаками вынужденно выпроводили незваных гостей за забор. Шашлов говорит, что даже не думал, что двое мужчин могут ввалиться к нему в дом, где находились его жена с двумя сыновьями — помимо Арсения еще и младший ребенок, пятилетний малыш. Который, как говорит его отец, во время всей этой жуткой истории сидел на подоконнике в холодном тамбуре и плакал.
— Кстати, Рощупкин уже демонстрировал газовый пистолет прилюдно — тому в нашем поселке есть свидетели, — так закончил свой рассказ GOROD48 Александр Шашлов.
0
0
3
0
1
Комментарии