Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины
Здоровье
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей
Общество
Два газовых баллона вынесли пожарные из горящей квартиры в Лебедяни
Происшествия
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
50-летний водитель «Лады» пострадал в ДТП на улице Меркулова
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»

Тот, в свою очередь, говорит, что соседи нарушили его конституционное право на неприкосновенность жилища.

На прошлой неделе GOROD48 сообщил о передаче в суд уголовного дела отца и сына, обвиненных в нарушении неприкосновенности жилища (по части первой статьи 139 УК РФ). Пострадавшими по делу проходит семья из трех человек. Конфликт начался из-за общей на два дома сливной ямы — когда пришла пора ее чистить и платить ассенизаторам, соседи так и не смогли полюбовно решить, кому вызывать специализированную машину и тратить деньги. По данным следствия, вечером 9 декабря 2023 года обвиняемые подошли к дому соседей в Плехановском лесничестве Ленинского лесхоза «и без согласия и против воли хозяев», дернув входную дверь за ручку, вошли в жилище.

Один из обвиняемых, Геннадий Рощупкин, изложил GOROD48 свою версию событий двухлетней давности.

… Дом в лесу Рощупкины купили осенью 2023 года. К этому времени Александр Шашлов, их сосед, уже огородил общую на два участка сливную яму забором и свободного доступа к ней Рощупкины не имели. В начале декабря Сергей, 33-летний сын Геннадия, передал деньги Шашлову за откачку нечистот. Но когда Рощупкины приехали в дом вечером 9 декабря, то обнаружили залитый по щиколотку нечистотами подвал.

— Естественно, я пошел к соседу, чтобы узнать, что случилось. Встал у его забора и начал подавать сигналы фонариком в окна. Когда Шашлов открыл ворота и вышел на улицу, я сообщил ему о проблеме с канализацией. В ответ он сказал, что в его доме все хорошо и что он не будет откачивать выгребную яму. Развернулся и направился домой. Я попытался его остановить, схватил за рукав. Но сосед ударил меня в грудь, и я упал, так как хожу из-за болезни на протезах. Ко мне подбежал сын, поднял меня, а Шашлов побежал вдоль забора своего дома в другой дом. Ни я, ни сын в дом к Шашлову не заходили, — утверждает 56-летний Геннадий.

Рощупкин-старший передал GOROD48 обвинительные заключения по делу, подписанные старшим следователем Грязинского межрайонного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Еленой Жигулиной и ее начальником Андреем Чернышовым. В 38-страничном документе есть объяснения Александра Шашлова, его жены и ее взрослого сына Арсения, а также свидетелей конфликта. И все в их объяснениях выглядит не так, как рассказал Геннадий Рощупкин.

На месте событий прибывшие по вызову полицейские изъяли газовый пистолет, кучу гильз и перцовый баллончик. Из показаний пасынка Шашлова Арсения следует, что как только Рощупкин-старший свалил его отчима на землю, он скомандовал сыну: «Стреляй!» И Рощупкин-младший пять раз выстрелил в спину Александра из этого пистолета. После чего они оба стали пинать Шашлова ногами. Когда Александр Шашлов убежал за помощью, Рощупкины ввалились в их дом и старший из них распылил в лицо Арсению содержимое перцового баллончика.

А еще Шашлов предоставил полиции запись с телефона. Из нее мало что понятно. Слышны лишь семь хлопков (выстрелов из газового пистолета) и голоса четырех человек: Геннадия Рощупкина, Шашлова, его жены и пасынка. Женщина кричит: «Он с топором!» Дальше — поток отборных оскорблений и угроз со стороны того, в ком Шашлов опознал соседа. Также матерится и женщина. Геннадий, кстати, не узнал на видеозаписи ничьих голосов, даже приписываемого ему. А о топоре почему-то никто из потерпевших по уголовному делу во время опросов ни разу не вспомнил.

Геннадий Рощупкин говорит о полностью выдуманном его соседями обвинении. Он утверждает, что его с сыном, инвалидом детства, избили Шашлов с пасынком и еще какие-то люди. Кто-то опрыскал их из газового баллончика.

— Первым в полицию позвонил я, а Шашлов позвонил по телефону «112» уже тогда, когда по моему вызову приехали полицейские. Шашлов заявил, что якобы я стрелял в него из газового пистолета. Это неправда. Через день после событий 9 декабря 2023 года я прошел освидетельствование в бюро судмедэкспертизы. У меня обнаружили кровоподтеки на лице, на затылке, на тыльной поверхности левой кисти. Я месяц амбулаторно лечился назначенными мне препаратами. Мы с сыном позже прошли полиграф. Выводы этого исследования были однозначны: мы в дом Шашлова не входили, — утверждает Рощупкин-старший, подкрепляя слова документами.

Геннадий утверждает, что в своих первоначальных показаниях Шашлов, его жена и пасынок не говорили о незаконном проникновении в их дом. Об этом они заявили позже. А всю эту историю Шашлов, будучи руководителем УК «Парус», спустя год после конфликта придумал специально, чтобы подвести его с сыном под нарушение Конституции, ведь по другому обвинить их в уголовном преступлении никак не получалось. «Все события происходили вне территории домовладения Шашлова».

— Все эти заявления Рощупкина — избранный им способ защиты. В тот день, 9 декабря, он с сыном пришли к нам уже заряженными на конфликт. Оба были пьяными и вооруженными. Да, я считаю длинный мощный фонарь дубинкой, оружием, таким как газовый пистолет и перцовый баллончик. Они целенаправленно пришли меня избить. Когда я сказал, что не буду откачивать яму, Геннадий заявил, что снесет мне забор. Когда я развернулся, чтобы уйти домой, Рощупкин-старший схватил его за руку и повалил в снег, — так прокомментировал GOROD48 всю эту историю Александр Шашлов.

Он вернулся с соседом, Александром, и застал обоих Рощупкиных в коридоре своего дома. Они вдвоем вытолкали их на улицу, пинками и кулаками вынужденно выпроводили незваных гостей за забор. Шашлов говорит, что даже не думал, что двое мужчин могут ввалиться к нему в дом, где находились его жена с двумя сыновьями — помимо Арсения еще и младший ребенок, пятилетний малыш. Который, как говорит его отец, во время всей этой жуткой истории сидел на подоконнике в холодном тамбуре и плакал.

— Кстати, Рощупкин уже демонстрировал газовый пистолет прилюдно — тому в нашем поселке есть свидетели, — так закончил свой рассказ GOROD48 Александр Шашлов.
конфликт
побои
