Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
сегодня, 18:26
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 декабря без холодной воды временно останутся жители центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
24 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах ;№№ 7, 63 по улице Стаханова, № 13 по улице Свиридова, №№ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18 по улице Шерстобитова, №№ 67, 69, 71 по улице Советской, №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 40, 46, 59, 60, 63, 70 по улице Еловой, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, обесточат 7-й и 29-й микрорайоны, улицы Белана, Цементников, Центральную, садоводчество «Сокол-2».
