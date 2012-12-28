В центральной части Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 декабря без холодной воды временно останутся жители центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до завершения работ подачу холодной воды приостановят потребителям на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, 15 микрорайон, Айвазовского, Ю. Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, М. Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, площадей Театральной, Победы, проспекта Победы, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, Яблочкина, Балакирева.Подвоз будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.24 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах ;№№ 7, 63 по улице Стаханова, № 13 по улице Свиридова, №№ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18 по улице Шерстобитова, №№ 67, 69, 71 по улице Советской, №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 40, 46, 59, 60, 63, 70 по улице Еловой, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, обесточат 7-й и 29-й микрорайоны, улицы Белана, Цементников, Центральную, садоводчество «Сокол-2».