Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Происшествия
Читать все
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Читать все
Общество
561
сегодня, 18:26
8

В центральной части Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 декабря без холодной воды временно останутся жители центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до завершения работ подачу холодной воды приостановят потребителям на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, 15 микрорайон, Айвазовского, Ю. Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, М. Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, площадей Театральной, Победы, проспекта Победы, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, Яблочкина, Балакирева.

Подвоз будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

24 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах ;№№ 7, 63 по улице Стаханова, № 13 по улице Свиридова, №№ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18 по улице Шерстобитова, №№ 67, 69, 71 по улице Советской, №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 40, 46, 59, 60, 63, 70 по улице Еловой, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, обесточат 7-й и 29-й микрорайоны, улицы Белана, Цементников, Центральную, садоводчество «Сокол-2». 
отключения
0
0
2
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
9 минут назад
Газ им ещё отключите.
Ответить
Тоба
12 минут назад
А с каких пор Доватора стало центром? Панельное убожество. Центр это Балмочных Зегеля Угловая Ленина Плеханова и все что рядом
Ответить
ё
32 минуты назад
Плановые Новогодние ремонтные торжества и хороводы запланированы. Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, а также канализационные коллекторы украшены, наряжены и превращены в сверкающее заглядение.
Ответить
ё
42 минуты назад
Какие грандиозные ремонтные работы будут запланированы в новогоднюю ночь?
Ответить
василий
48 минут назад
хоть бы на новогодние угомонились, подвоз воды....с работы люди побегут , народ вас это не достало еще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????
Ответить
Пенс старый.
48 минут назад
В такой мороз (минус 15*с) опасно отключать любые ресурсы !! Особенно воду !!!
Ответить
колыма
41 минуту назад
им до новогодних надо отчитаться за бабло
Ответить
Правда
51 минуту назад
План от балды.А можно план на месяц напечатать.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить