Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно

Пособия и пенсии региональное отделение Социального фонда России выплатит раньше из-за предстоящих новогодних каникул.

25 декабря получат выплаты семьи с детьми: единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям и ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву.26 декабря на счета получателей поступят ежемесячные выплаты из материнского капитала и пенсии за январь. Пенсии выплатят тем липчанам, которые обычно получают их 4-го и 11 числа. После праздников деньги будут перечисляться по графику.В почтовых отделениях выплаты можно получить, начиная с 3 января. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях «Почты России».Дополнительную информацию по графику доставки выплат можно получать по телефону горячей линии — 8 (800) 100-00-01.