Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Пособия и пенсии региональное отделение Социального фонда России выплатит раньше из-за предстоящих новогодних каникул.
26 декабря на счета получателей поступят ежемесячные выплаты из материнского капитала и пенсии за январь. Пенсии выплатят тем липчанам, которые обычно получают их 4-го и 11 числа. После праздников деньги будут перечисляться по графику.
В почтовых отделениях выплаты можно получить, начиная с 3 января. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях «Почты России».
Дополнительную информацию по графику доставки выплат можно получать по телефону горячей линии — 8 (800) 100-00-01.
