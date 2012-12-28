Сегодня в Липецке: прямая линия мэра, липчане чаще будут встречать Новый год на работе, чем в гостях
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Проводится пожарно-техническая экспертиза.
«По данным следствия, вечером 23 декабря в одной из квартир дома по улице Осипенко города Грязи произошло возгорание, в результате которого пострадала её 88-летняя хозяйка — женщина была госпитализирована. Две её соседки — пожилые мать и дочь, проживавшие этажом выше, скончались от отравления угарным газом», — сообщает пресс-служба СУ МК России по Липецкой области.
Сейчас следователи устанавливают причины возгорания, проводится пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной электрогирлянды.
Из дома, как сообщает МЧС, были эвакуированы 38 человек, еще 10 спасены.
Огонь уничтожил отделку и имущество на площади 40 кв.м. в горевшей квартире, и повредил отделку и имущество кухни и балкона второй квартиры на площади 25 кв.м.
