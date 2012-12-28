Отец отсудил у дочери машину

Автомобиль был куплен в кредит, но дочь не передала отцу деньги для его погашения, как обещала.

Елецкий городской суд разбирался в семейной коллизии: мужчина обратился в суд с иском к своей дочери.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, отец купил автомобиль в кредит просьбе дочери и после оформил его на её имя на основании договора купли-продажи. Дочь пообещала передать отцу деньги для погашения кредита и даже составила расписку, в которой приняла на себя обязательства в установленный срок произвести оплату машины. Но потом кинула отца, не отдав деньги на погашение кредита. Хотя автомобиль уже находится в ее собственности.Отец попросил суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля и признать за ним право собственности на машину — так и случилось.