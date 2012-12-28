Все новости
Общество
899
сегодня, 13:50
13

Отец отсудил у дочери машину

Автомобиль был куплен в кредит, но дочь не передала отцу деньги для его погашения, как обещала.

Елецкий городской суд разбирался в семейной коллизии: мужчина обратился в суд с иском к своей дочери.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, отец купил автомобиль в кредит просьбе дочери и после оформил его на её имя на основании договора купли-продажи. Дочь пообещала передать отцу деньги для погашения кредита и даже составила расписку, в которой приняла на себя обязательства в установленный срок произвести оплату машины. Но потом кинула отца, не отдав деньги на погашение кредита. Хотя автомобиль уже находится в ее собственности.

Отец попросил суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля и признать за ним право собственности на машину — так и случилось.
Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Может,
8 минут назад
компромиссный вариант. Машину продать, а на вырученные деньги ездить на автобусе, такси и велосипеде?
Ответить
Всё правильно,
13 минут назад
на машине она может куда-нибудь врезаться. Таких случаев полным-полно. Может пусть ездит на велосипеде, посмотрите, как в Пекине или Копенгагене?
Ответить
Карабас--Барабас
21 минуту назад
Отец за свою жизнь нажил еще какое никакое имущество. Вот и пущай дочь подумает---кому оно отойдет
Ответить
м
25 минут назад
может отец пенсионер,ему что теперь на хлебе и воде сидеть из-за ее машины? а если ей кредит не дали,значит уже банкротилась,тогда с ней все понятно, хотела изначально отца намахать
Ответить
Дед Митяй
сегодня, 14:16
Ну и останется этот старый дед один, со своей железякой , которая рассыпается через 3 года. Ни дочери , ни машины. Люди главнее всего. Современные этого не понимают. А железка сгниет.
Ответить
Алекс
56 минут назад
А зачем вообще знаться с такой дочерью, которая наглым образом, обманула отца?
Ответить
Дед Митяй
21 минуту назад
А зачем вообще знаться с такой дочерью, которая наглым образом, обманула отца? Сынок это поймешь , когда одной ногой стоять у края будешь. Тогда не вспомнишь о машинах , о барахле, о деньгах. А вспомнишь о людях тебе родных. И не вспомнишь , что они тебя обидели , а сам захочешь извиниться перед ними за то , что сам их обидел. Пока молод все дороги , а потом дорога одна. Зла не держишь
Ответить
согласна
33 минуты назад
А зачем вообще знаться с такой дочерью, которая наглым образом, обманула отца? с вами полностью.
Ответить
Читатель Города48
сегодня, 14:13
Старому скряге. Кто сказал, что у этого достойного джентельмена: а) эта дочка - единственная деточка, б) у этой дочки есть хоть какие-то дети, в) есть хоть какое-то желание общаться ее детишечками (ибо известно, что из таких яблонек выкатывются еще те деточки)?
Ответить
Нервная мать
сегодня, 14:12
Все, что стоит знать о современных семейных ценностях! Каждый сам по себе! Нет сейчас ни отцов, ни детей. А есть потребительство! В этой истории все некрасиво: и поступок дочери, и поступок отца. Нынешняя жизнь во всей ее красе.
Ответить
Елена
сегодня, 14:06
отец молодец! Дочь, наверное, очень сильно просила отца купить машину, даже поклялась ее оплатить, но вдруг передумала!!!
Ответить
вот старый скряга
сегодня, 14:00
внуков теперь точно не увидит
Ответить
МимоШел
сегодня, 14:05
В ответ хитромудрая дочка может обойтись без наследства
Ответить
