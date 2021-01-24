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Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане
Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане
Трагедия произошла на трассе Бурабай-Щучинск в Акмолинской области Казахстана. Спортсмену было 38 лет.
Чеботько - казахстанский лыжник, входивший в состав национальной сборной по лыжным гонкам в период с 2001 по 2019 год. Участник зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине, 2010 года в Ванкувере, 2014 года в Сочи. Бронзовый призер Чемпионата мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме, неоднократный призер и победитель этапов Кубка мира, Азиатских игр, чемпионатов Казахстана, сообщает www.sport-interfax.ru
Чеботько - казахстанский лыжник, входивший в состав национальной сборной по лыжным гонкам в период с 2001 по 2019 год. Участник зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине, 2010 года в Ванкувере, 2014 года в Сочи. Бронзовый призер Чемпионата мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме, неоднократный призер и победитель этапов Кубка мира, Азиатских игр, чемпионатов Казахстана, сообщает www.sport-interfax.ru