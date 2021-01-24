В мире

сегодня, 10:51

Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане

159

Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане

Трагедия произошла на трассе Бурабай-Щучинск в Акмолинской области Казахстана. Спортсмену было 38 лет.

Чеботько - казахстанский лыжник, входивший в состав национальной сборной по лыжным гонкам в период с 2001 по 2019 год. Участник зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине, 2010 года в Ванкувере, 2014 года в Сочи. Бронзовый призер Чемпионата мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме, неоднократный призер и победитель этапов Кубка мира, Азиатских игр, чемпионатов Казахстана, сообщает www.sport-interfax.ru

159

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже
Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

сегодня, 10:58

В мире
США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем
США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

сегодня, 10:55

В мире
В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад
В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

сегодня, 10:53

В мире
Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257
Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257

сегодня, 10:48

В мире
Пакистан одобрил применение российской вакцины
Пакистан одобрил применение российской вакцины

сегодня, 10:13

В мире
Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики
Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики

вчера, 10:26

В мире