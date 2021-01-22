11 минут назад
В Липецкой области туман, гололед и до +5
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе Скандинавского циклона - погода будет очень теплой, местами небольшой дождь, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 11-13 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, без существенных осадков, туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.