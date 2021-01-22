В Липецкой области туман, гололед и до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе Скандинавского циклона - погода будет очень теплой, местами небольшой дождь, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 11-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно, без существенных осадков, местами туман, гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно, без существенных осадков, туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.



День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.

