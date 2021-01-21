Происшествия

сегодня, 07:48

В Липецке сгорела парная

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#пожар #МЧС
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В Липецке сгорела парная

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 19:46 20 января.

Задымление возникло в сауне по бульвару Есенина в Липецке, в здание фитнесцентра. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова были направлены два отделения и автолестница 6 ПСЧ, два отделения СПСЧ и служба пожаротушения 3 ПСО. 

- В результате пожара повреждена внутренняя отделка сауны на площади 8 квадратных метров — горела парная, - рассказали GOROD48  в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Погибших и пострадавших нет.

1787
#пожар #МЧС
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