В Липецке сгорела парная

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 19:46 20 января.

Задымление возникло в сауне по бульвару Есенина в Липецке, в здание фитнесцентра.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова были направлены два отделения и автолестница 6 ПСЧ, два отделения СПСЧ и служба пожаротушения 3 ПСО.- В результате пожара повреждена внутренняя отделка сауны на площади 8 квадратных метров — горела парная, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Погибших и пострадавших нет.