Общество

32 минуты назад

Несколько улиц частного сектора останется без воды

2 268
#отключения
Несколько улиц частного сектора останется без воды
21 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 7 по улице Нижней Логовой, №№ 20, 22, 22а в переулке Кузнечном, а также частный сектор улиц Каменный Лог, Большие Ключи, Кузнечной. Воды не будет из-за аварийных ремонтных работ по устранению утечки на водоводе по адресу: улица каменный Лог, 8, пояснили в ЛГЭК. Цистерна с питьевой водой подъедет к дому № 7 по улице Нижней Логовой.  

С 11:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Бехтеева, №№ 20, 30, 30а, 30е по улице Московской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по улице Московской, 30. Воду для питья и хозяйственных нужд можно набрать возле дома № 30е по улице Московской.  

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 94б по улице Космонавтов – как сообщили в ЛГЭК, здание обесточат из-за аварийных ремонтных работ на сетях.  
2 268
#отключения

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!!!

20 минут назад
Задрали вы уже своими отключениями!!!!! Двоечники чёртовы!!!!!!
ответить

Липчанин

22 минуты назад
Практически уже каждую неделю по несколько коммунальных аварий, все подходит время апокалипсиса.
ответить

Еще в рубрике

Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала
#шествие #акция
70
Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала

сегодня, 14:47

Общество
«Русборг» станет историко-культурным парком
#туризм
15
«Русборг» станет историко-культурным парком

сегодня, 14:01

Общество
В липецкой ночлежке практически нет свободных мест
#ночлежка #мороз
18
В липецкой ночлежке практически нет свободных мест

сегодня, 13:01

Общество
На 11 «управляшек» возбудили дела из-за плохой уборки снега
#снег #уборка #проверка
17
На 11 «управляшек» возбудили дела из-за плохой уборки снега

сегодня, 12:58

Общество
В микрорайоне «Европейский» планируют разбить парковую зону
#парк #«Европейский» #благоустройство
22
В микрорайоне «Европейский» планируют разбить парковую зону

сегодня, 12:48

Общество
В Липецкой области заметно подорожали яйца, картофель и яблоки
#цены #торговля
26
В Липецкой области заметно подорожали яйца, картофель и яблоки

сегодня, 11:59

Общество