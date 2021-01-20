Несколько улиц частного сектора останется без воды

21 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 7 по улице Нижней Логовой, №№ 20, 22, 22а в переулке Кузнечном, а также частный сектор улиц Каменный Лог, Большие Ключи, Кузнечной. Воды не будет из-за аварийных ремонтных работ по устранению утечки на водоводе по адресу: улица каменный Лог, 8, пояснили в ЛГЭК. Цистерна с питьевой водой подъедет к дому № 7 по улице Нижней Логовой.



С 11:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Бехтеева, №№ 20, 30, 30а, 30е по улице Московской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по улице Московской, 30. Воду для питья и хозяйственных нужд можно набрать возле дома № 30е по улице Московской.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 94б по улице Космонавтов – как сообщили в ЛГЭК, здание обесточат из-за аварийных ремонтных работ на сетях.

