Коронавирус
44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли
1 489
Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 258 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 новых случая коронавирусной инфекции, 258 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, пять человек от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавиурс.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 259 человек, 14 847 из них выздоровели, 340 — умерли.
В России за сутки выявлены 21 152 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 25 290 человек, 597 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 633 952 случая коронавирусной инфекции, 3 027 316 человек выздоровели, 67 220 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 259 человек, 14 847 из них выздоровели, 340 — умерли.
В России за сутки выявлены 21 152 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 25 290 человек, 597 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 633 952 случая коронавирусной инфекции, 3 027 316 человек выздоровели, 67 220 человек от COVID-19 умерли.
1 489
Врунишки