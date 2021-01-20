Коронавирус

44 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 258 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 новых случая коронавирусной инфекции, 258 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, пять человек от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавиурс.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 259 человек, 14 847 из них выздоровели, 340 — умерли.

В России за сутки выявлены 21 152 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 25 290 человек, 597 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 633 952 случая коронавирусной инфекции, 3 027 316 человек выздоровели, 67 220 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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Комментарии (1)

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Врунишки

18 минут назад
Что то этот сайт зафонтанировал умершими от Ковид. То почти год утверждали что всё в области хорошо, что все только выздоравливают (даже те кто не болел), а уж умирали от чего угодно, только не от эпидемии. Даже койки в больницах якобы на 30% были не заняты. А теперь списывают на Ковид всё. Команда такая поступила. А завтра объявят, что эпидемия закончилась. Надоело это враньё липецкой власти.
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