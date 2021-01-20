«Металлург» выходит из отпуска, сделав очередное громкое приобретение

Сегодня липецкие футболисты возобновят тренировки на загородной базе, несмотря на мороз.





Сегодня футболисты липецкого «Металлурга» приступят к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».

Как рассказали GOROD48 в клубе, в первый день команда поработает в тренажёрном зале и пробежит кросс на свежем воздухе, несмотря на мороз. Главная задача подготовки – подойти во всеоружии ко второй части сезона-2020/21, в котором перед «Металлургом» стоит задача добиться повышения в классе и завоевать путевку в ФНЛ.

В дальнейшем команда планирует заниматься в «Парусе», а в случае холодов – в спортивном манеже «Молодёжный» и физкультурном комплексе «Пламя».

В первых тренировках примут участие только местные игроки. Иногородние спортсмены присоединятся к ним в начале следующей недели: всё дело в том, что в «Парусе» сейчас идёт ремонт жилого корпуса и принять постояльцев база будет готова только через несколько дней. Отметим, что перед началом тренировок вся команда, тренеры и персонал сдали тести на COVID-19: все они оказались отрицательными.

Из отпуска «сталевары» выходят, укрепив свой состав серьёзным новобранцем – воспитанником липецкого футбола атакующим полузащитником Николаем Иванниковым, который начинал сезон в ФНЛ в составе тольяттинского «Акрона», проведя 11 матчей во втором по силе дивизионе России. В прошлом Иванников уже выступал за «Металлург», а в «бронзовом» сезоне 2018/19 даже становился лучшим бомбардиром и признавался лучшим игроком команды. После чего и пошёл на повышение – в «Акрон». Однако теперь, пожалуй, повышением можно считать переход в амбициозный «Металлург».

Техничный и результативный Иванников способен не только помочь команде выйти в Футбольную Национальную Лигу, но и закрепиться в ней. Именно поэтому, как сообщил генеральный директор клуба Владимир Зеновкин, контракт с ним заключен сразу на полтора года – с прицелом на будущее.

Инициатором приглашения Иванникова стал Руслан Куркин, директор недавно созданного Профессионального спортивного клуба «Липецк», которые должен объединить команды по игровым видам спорта. Именно Куркину удалось провернуть громкий трансфер в разгар сезона, договориться с самим футболистом, уладить взаимоотношения с «Акроном» и т.д. Переход одобрил и президент «Металлурга» итальянец Марко Маркезе.

Напомним, что после первого круга-2020/21 «Металлург» идёт на втором месте в группе №3 второго дивизиона, отставая всего на 2 очка от раменского «Сатурна». Но «инопланетяне» зимой в основном теряют ведущих футболистов – так, лучший бомбардир турнира Константин Корж (14 мячей в 13-ти играх!) уехал на просмотр в столичное «Торпедо». А «Металлург», напротив, укрепляется.

На фото (слева направо): генеральный директор «Металлурга» Владимир Зеновкин, новобранец команды Николай Иванников, директор ПСК «Липецк» Руслан Куркин.