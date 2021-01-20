Здоровье

сегодня, 08:49

В Липецкой области очки или линзы носят почти две трети женщин

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#зрение
В Липецкой области очки или линзы носят почти две трети женщин

Росстат представил некоторые итоги выборочного наблюдения здоровья населения в 2020 году. 


Девять десятых женщин Липецкой области (91,3%) сделали выбор в пользу «не курить», среди мужчин такой вредной привычки избегают чуть больше 54% липчан. При том, среди горожан доля некурящих мужчин выше (58,7%), женщины курят чаще (вредной привычки нет у 89,4%). В селах и деревнях некурящих мужчин меньше половины (46%), зато выше доля женщин, которые отказываются от сигарет и курительных смесей (94,6%). 

В целом по России от табака отказываются 60,9% мужчин и 89,4% женщин. В лидерах оказались Чечня, где не курят 92,8% мужчин и 99,7% женщин, и Ингушетия (91,3% мужчин и 100% женщин). 

Физкультурой и спортом самостоятельно занимаются 21,6% мужчин и 19,6% женщин – в целом по России их доля оказалась выше (24,8% и 22,5% соответственно). Спортсекции у липчан не так популярны – их посещают 15,4% мужчин и 12,2% женщин. Самые большие приверженцы ЗОЖ оказались в Белгородской области, где самостоятельно поддерживают физическую форму 62,6% мужчин и 61,2% женщин. Реже всего о тренировках вспоминают мужчины республики Алтай, где физкультурой занимаются 9,1%, и женщины Ингушетии (2,2%). 

Почти половина мужчин в Липецкой области (43,3%) носят очки или линзы, среди липчанок очки или линзы 64,57%. Регионом с самым «слабым» зрением населения оказалась Кировская область (50,9% мужчин и 69,5% женщин), реже всех офтальмологические проблемы испытывает мужское население Тывы (18,8%) и женщины Чечни (почти 27%), сообщает Росстат.  


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#зрение

Комментарии (3)

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Перри Мейсон

41 минуту назад
Очень интересная новость..
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цирк

45 минут назад
а всего то, этим очкарикам, нужно для улучшения зрения ,заняться гимнастикой для глаз ,а не ходить по ,,врачам,, которым метлу страшно доверить -147 процентов
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Елена

сегодня, 09:12
А у мужчин вообще туннельное зрение если скажешь сыну или мужу что носки лежат на 3-тей полки откроют шкаф и не дай Бог я их положила на 2-рую или 4-тую полочку закроют шкаф будут орать носков нет.
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