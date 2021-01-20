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В Липецкой области очки или линзы носят почти две трети женщин
Росстат представил некоторые итоги выборочного наблюдения здоровья населения в 2020 году.
В целом по России от табака отказываются 60,9% мужчин и 89,4% женщин. В лидерах оказались Чечня, где не курят 92,8% мужчин и 99,7% женщин, и Ингушетия (91,3% мужчин и 100% женщин).
Физкультурой и спортом самостоятельно занимаются 21,6% мужчин и 19,6% женщин – в целом по России их доля оказалась выше (24,8% и 22,5% соответственно). Спортсекции у липчан не так популярны – их посещают 15,4% мужчин и 12,2% женщин. Самые большие приверженцы ЗОЖ оказались в Белгородской области, где самостоятельно поддерживают физическую форму 62,6% мужчин и 61,2% женщин. Реже всего о тренировках вспоминают мужчины республики Алтай, где физкультурой занимаются 9,1%, и женщины Ингушетии (2,2%).
Почти половина мужчин в Липецкой области (43,3%) носят очки или линзы, среди липчанок очки или линзы 64,57%. Регионом с самым «слабым» зрением населения оказалась Кировская область (50,9% мужчин и 69,5% женщин), реже всех офтальмологические проблемы испытывает мужское население Тывы (18,8%) и женщины Чечни (почти 27%), сообщает Росстат.
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