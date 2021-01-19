Происшествия

сегодня, 11:57

Липчанин облил соседку водкой и поджег

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#разбой
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Липчанин облил соседку водкой и поджег

А ещё похитил у неё 200 рублей и телевизор.

Ночью 18 декабря 2019 года 35-летний липчанин, ранее судимый за незаконные приобретение и хранение наркотических средств и организацию притонов, увидел, как соседка открывает свою комнату в общежитии, подошёл и затолкал её туда. В комнате он стал требовать с женщины деньги. Та указала на тумбочку, где лежал кошелёк с 200 рублями внутри. Но этого мужчине показалось мало: он забрал ещё и телевизор стоимостью 3100 рублей.

Когда соседка начала возмущаться и сопротивляться — мужчина облил женщину водкой и кинул в ее сторону горящую зажигалку, после чего убежал. В результате загорелись диван и одежда на женщине — та выбежала в коридор общежития с криками о помощи. Соседи вызвали “Скорую” и пожарных. Женщина получила ожоги 2-3 степени и лечилась больше трёх недель.

Сначала мужчина полностью признавал свою вину, но потом озвучил иную версию случившегося: мол, вместе с соседкой они выпивали, а потом она попросила его помочь с ремонтом телевизора, забрав его к себе домой, а о том, при каких обстоятельствах произошел пожар, и как потерпевшая получила ожоги, ему неизвестно.

17 сентября прошлого года Левобережный районный суд приговорил мужчину по части 3 ст. 162 УК РФ "Разбой" к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А 14 января этого года суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу осужденного и пришел к выводу о законности и справедливости такого наказания.
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#разбой
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Комментарии (3)

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Больше всего поражает

35 минут назад
кошелёк с 200-ми рублями перед новогодними праздникам.
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А чё

36 минут назад
Водка может гореть?
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Васек

40 минут назад
Вот так господа наркоманы !!!
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