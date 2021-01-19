Липчанка обманула коллекционера из Калуги

Женщина получила деньги за несуществующие раритетные предметы. Их фотографии мошенница качала из интернета.

31-летняя жительница Липецка подозревается в мошенничестве, в отношении нее введена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД Калужской области.



В июне 2020 года в дежурную часть полиции в Калуге обратился местный житель. Он сообщил о мошенничестве. Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете несколько объявлений о продаже раритетных предметов, которые решил купить. В ходе переписки с продавцом калужанин обсудил условия покупки, согласно которым ему необходимо было полностью оплатить товары, после чего они будут отправлены по указанному им адресу. Так как продавец предложила хорошую скидку при покупке нескольких предметов, мужчина согласился и перевел на озвученные ему реквизиты денежные средства в сумме 10 000 рублей, однако в оговоренный срок посылки не получил.



Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Была установлена подозреваемая в хищении. Ею оказалась 31-летняяя жительница Липецка.



По версии правоохранителей, фигурантка, не имея в наличии предлагаемых товаров, нашла в сети их фотографии, после чего разместила объявления. Получив деньги от покупателя, женщина и собиралась ничего ему отправлять, и потратила 10 000 рублей.