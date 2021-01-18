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Липецкая вечЁрка: в регион привезли «Спутник-V», новый вице-мэр и видеокамера пострадала от женских туфель
Сегодня, 18 января в Липецкую область привезли 16 000 доз вакцины от коронавируса, у Евгении Уваркиной появился новый заместитель, стало известно, что дети разбили две видеокамеры.
— Надеюсь, что вакцинация будет добровольной, т. к. никто не отвечает за последствия, и никто не представляет, какие возможны побочные эффекты. Вакцинация в разгар эпидемии, сомнительное удовольствие, — считает Маша.
— Выбор у нас невелик: либо рискнуть с вакцинацией, либо переболеть, либо ходить в ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и противогазе. Всё же вакцинация предпочтительней, потому что предварительные итоги её испытаний обнадёживают. Так что я выбираю вакцинацию, — написал Безмасочник.
За последние сутки в регионе выявили 153 новых случая COVID-19. Вылечились от СOVID-19 113 человек.
От липчан, по-прежнему, требуют соблюдения антикоронавирусных мер. Суд оштрафовал магазин электроники и бытовой техники на улице Стаханова на 250 тысяч рублей за то, что его сотрудник неправильно носил маску.
А GOROD48 продолжает следить за здоровьем девушки и мужчины, обварившихся в кипятке на улице Стаханова, где на прошлой неделе прорвало теплотрассу. Пострадавших накануне отвезли в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского. По факту получения липчанами ожогов региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
У мэра Евгении Уваркиной сегодня появился новый заместитель. Им стала Ирина Артемова. Она будет курировать экономический блок городской администрации.
Надо отметить, что чиновники в этом кресле долго не задерживаются. На прошлой неделе мэрию покинула Ольга Углева, не проработавшая в мэрии и года, как и ее предшественник Кирилл Рыжков.
В послужном списке у Ирины Артемовой, как и у губернатора Игоря Артамонова, работа в Сбербанке. И как Евгения Уваркина, она многодетная мать — у новой чиновницы трое детей.
— Логика понятна — разумные специалисты на такую должность при таком мэре идти не соглашаются, особенно видя судьбу предшественников. Находят тех, кто согласится, совершенно не представляя содержания предстоящей работы и меры ответственности. Если структура отлажена и работает как часы, её может возглавить кто угодно, она продолжит работать. Но в данном случае структура развалена до основания, с кадрами беда, там нужен человек, чётко представляющий, что и как нужно делать, имеющий опыт, волю и интеллект, способность работать 24 часа в сутки. Здесь нет ничего и никогда не будет. К лету сбежит, — дал свой прогноз комментатор GOROD48.
Курьезное ЧП случилось в 15 микрорайоне Липецка: дети разбили камеры наружного наблюдения. Пока они швыряли в технику все, что попадется под руку, даже женские туфли, видеокамеры это фиксировали. Теперь видео изучают полицейские.
— Бедные дети: ни рогатки, ни лука, ни смекалки, — написал Геннадий.
Кстати, благодаря записям камер видеонаблюдения, раскрывается все больше преступлений. Мировой суд в Ельце приговорил 17-летнего горожанина к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня. Акт вандализма был обнаружен при мониторинге камер системы видеонаблюдения.
Еллы Паллы
Пипецк