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17-летнего первоклассника приговорили к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня

7 2320
#вандализм
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17-летнего первоклассника приговорили к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня

Со своими младшими братьями и сестрами подросток жег траурные венки у мемориала «Скорбящий воин», бросал в огонь окурки и справлял на памятник малую и большую нужду.

Мировой суд в Ельце приговорил 17-летнего ученика первого класса к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня.

Об этом преступлении GOROD48 писал в октябре прошлого года. Акт вандализма был обнаружен при мониторинге камер системы видеонаблюдения «Безопасный город». На видеозаписи видно, как группа детей и подросток водят хоровод вокруг Вечного огня мемориала «Скорбящий воин» (на перекрестке улиц Комсомольская и Коммунаров), жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду. В результате оперативно-розыскных мероприятий вскоре были установлены все участники вандализма, оказавшимися членами одной цыганской семьи. Самому старшему из них - 17 лет, его родным братьям и сестрам - от 7 до 9 лет.

Опрошенный подросток вначале заявил, что не имеет представления о том, какое место осквернили он и его родственники. Потом парень признался, что имеет представление о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах. Из его показаний следовало, что одна из его сестер замерзла и они решили погреться у Вечного огня. Потом парня заинтересовало, погаснет ли пламя, если попытаться его задуть, как это происходит со свечкой на праздничном торте. После нескольких попыток он стал плевать на огонь, а потом помочился в пламя. Его сестры справили малую нужду на монумент, а брат - и большую. После этого они водили хоровод вокруг огня, «молясь Богу, чтобы все были живы и здоровы».

Елец.jpg

Аналогичные показания дали и дети.

Сотрудники полиции дали отрицательную характеристику 17-летнему первокласснику (до 16 лет он не посещал школу, так как его семья - кочевая), склонному к антиобщественным поступкам. Кстати, помимо обвинения в вандализме (ч.2 ст. 214 УК РФ) подростку вменили еще и преступление, наказание по которому предусмотрено частью первой статьи 158 УК РФ - парень в августе того же года украл из двора дома по улице Детской велосипед.

В итоге мировой суд в Ельце приговорил 17-летнего ученика первого класса к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня и кражу велосипеда.
7 2320
#вандализм
2

Комментарии (7)

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евген

5 минут назад
почему реальный срок не дали?
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Пока вы в маске

6 минут назад
Так я правильно понял, 17 летний первоклассник???
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н-дя

34 минуты назад
Алкаш, После школы,прямиком на зону.
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Алкаш

55 минут назад
Если в 17 лет он только в первом классе, то в армию его точно не призовут. Закончит школу сразу перед выходом на пенсию.
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60+

сегодня, 16:01
Что это за учебное заведение где 17 лет учатся в первом классе ? Это инвалиды чтоли умственно отсталые .
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Перри Мейсон

сегодня, 15:51
"17-летнего первоклассника" Вопрос об интеллектуальном уровне даже не возникает..
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Встаем

сегодня, 15:49
С колен
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