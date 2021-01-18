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17-летнего первоклассника приговорили к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня
Со своими младшими братьями и сестрами подросток жег траурные венки у мемориала «Скорбящий воин», бросал в огонь окурки и справлял на памятник малую и большую нужду.
Об этом преступлении GOROD48 писал в октябре прошлого года. Акт вандализма был обнаружен при мониторинге камер системы видеонаблюдения «Безопасный город». На видеозаписи видно, как группа детей и подросток водят хоровод вокруг Вечного огня мемориала «Скорбящий воин» (на перекрестке улиц Комсомольская и Коммунаров), жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду. В результате оперативно-розыскных мероприятий вскоре были установлены все участники вандализма, оказавшимися членами одной цыганской семьи. Самому старшему из них - 17 лет, его родным братьям и сестрам - от 7 до 9 лет.
Опрошенный подросток вначале заявил, что не имеет представления о том, какое место осквернили он и его родственники. Потом парень признался, что имеет представление о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах. Из его показаний следовало, что одна из его сестер замерзла и они решили погреться у Вечного огня. Потом парня заинтересовало, погаснет ли пламя, если попытаться его задуть, как это происходит со свечкой на праздничном торте. После нескольких попыток он стал плевать на огонь, а потом помочился в пламя. Его сестры справили малую нужду на монумент, а брат - и большую. После этого они водили хоровод вокруг огня, «молясь Богу, чтобы все были живы и здоровы».
Аналогичные показания дали и дети.
Сотрудники полиции дали отрицательную характеристику 17-летнему первокласснику (до 16 лет он не посещал школу, так как его семья - кочевая), склонному к антиобщественным поступкам. Кстати, помимо обвинения в вандализме (ч.2 ст. 214 УК РФ) подростку вменили еще и преступление, наказание по которому предусмотрено частью первой статьи 158 УК РФ - парень в августе того же года украл из двора дома по улице Детской велосипед.
В итоге мировой суд в Ельце приговорил 17-летнего ученика первого класса к 110 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня и кражу велосипеда.
евген
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