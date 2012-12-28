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Происшествия
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сегодня, 13:15
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«КамАЗ» сбил велосипедиста: водителю грозит до семи лет колонии
Мужчина не имел водительского удостоверения категории «СЕ — грузовые автомобили с прицепом».
По данным следствия, водитель грузового автомобиля «КамАЗ 6520 3Д405В» нарушил правила дорожного движения. При этом обвиняемый также не имел водительского удостоверения категории «СЕ», разрешающего управлять грузовым автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия водителя квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Санкции этой статьи — до семи лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
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