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сегодня, 13:15
6

«КамАЗ» сбил велосипедиста: водителю грозит до семи лет колонии

Мужчина не имел водительского удостоверения категории «СЕ — грузовые автомобили с прицепом».

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 41-летнего водителя «КамАЗа», 7 ноября 2023 года сбившего 45-летнего велосипедистав селе Грачёвка. Здоровью пострадавшего был причинён тяжкий вред.

По данным следствия, водитель грузового автомобиля «КамАЗ 6520 3Д405В» нарушил правила дорожного движения. При этом обвиняемый также не имел водительского удостоверения категории «СЕ», разрешающего управлять грузовым автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия водителя квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Санкции этой статьи — до семи лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
!
19 минут назад
Не прошло и полутора лет, а дело уже передано в суд!
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ГОСТЬ53
19 минут назад
водитель угробил волосипедиста.
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Правда
56 минут назад
Чинуши миллионами воруют, и ничего. А тут семь лет
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аналитик
сегодня, 13:29
А сколько таких ездит по стране ? это он попался потому как ДТП . не кому проверять наличие удостоверений на право управления
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Виталий
40 минут назад
Не могу судить за область , но у нас в Ельце , сотрудники ДПС молодцы ,всегда на грузовой остановят и все тщетельно проверят .
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Ещё один Житель
49 минут назад
А выдававшие ОСАГО, включая его в список допущенных к управлению, проверили наличие необходимой категории?
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