Энергетик попытался заработать на коммерсанте

и попал под суд по обвинению в мошенничестве.

Грязинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». Энергетик пойдет под суд за попытку получения двух миллионов рублей у предпринимателя, предлагая свои услуги в технологическом присоединении к электрическим сетям принадлежащей коммерсанту производственной базы.



«Действия предприимчивого сотрудника энергетической компании квалифицированы по ч. З ст. З0, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество в крупном размере», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

