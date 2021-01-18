Машина съехала в кювет и сгорела

ДТП произошло утром 17 января на автодороге «Хлевное-Тербуны» у села Дмитряшевка.

Автомобиль “ВАЗ-2111» съехал в кювет, после чего загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



- Жертв в ДТП нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - На тушение выезжало одно отделение местной пожарной части.

