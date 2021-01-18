Доброе утро, Липецк!

Стартуем во вторую рабочую неделю года. В понедельник, 18 января, в Липецке сохранится режим самоизоляции для пожилых людей. Все желающие могут оценить тюбинговую трассу в Молодежном парке. Вечером верующих ждут возле оборудованных купелей.

Погода



В Липецке, как прогнозируют синоптики, сегодня будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой снег. Температура днем составит от 16 до 18 градусов мороза.18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.



Дороги



Добираемся до работы без пробок – карта подскажет свободные участки.





ЛипецкЯндекс.Карты









Рецепт дня



Блогер Александр решил повторить в домашних условиях знаменитые куриные крылышки из штата Кентукки.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Нужна помощь – звоните



Пожилые жители Липецка, работающие пенсионеры остаются на самоизоляции. Помочь одиноким людям с доставкой продуктов и медикаментов могут волонтеры. Оставить заявку можно по номеру 8 800 200 34 11. Ежедневно операторы собирают заявки от горожан и передают в волонтерский штаб региона. В его составе порядка 500 добровольцев из числа липецких студентов. Они ежедневно приходят в штаб, получают маршрут от координаторов и отправляются по адресам. В среднем ребята успевают доставить еду и лекарства двадцати пожилым липчанам.



Олимпиада школьников



В Липецке продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 9—11 классов уже прошли испытания по французскому языку, литературе и русскому языку. Сегодня запланирован тур по информатике. Желаем участникам удачи!





Прокатимся?



Выпавший снег позволил запустить работу тюбинговой трассы в Молодежном парке. На «ватрушках» можно кататься как на снежном основании, так и на пластиковом. Там оборудовали подъемник и турникеты, а также установили 25 опор освещения. Рядом с 16-метровой платной тюбинговой зоной обустроили бесплатную детскую горку высотой шесть метров. Работать тюбинговая трасса в Молодежном парке будет с 10:00 до 22:00.



Крещенские купания



Сегодня в полночь верующих ждут у крещенских купелей. В Липецке их две – на Центральном пляже и в поселке Тракторостроителей. На пляже установят отапливаемую палатку для переодевания и ограждение. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей. На пруду 3-го участка организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. Ожидается, что официальное открытие ледяных иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.







Пока есть снег



Как мы писали вчера,



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парки48 | Парки Липецка (@parki48lip) В Липецке, как прогнозируют синоптики, сегодня будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой снег. Температура днем составит от 16 до 18 градусов мороза.18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.Добираемся до работы без пробок – карта подскажет свободные участки.Пассажирам напоминаем о том, что проезд практически во всех муниципальных автобусах можно оплатить банковской картой. Цена услуги – 21 рублей. Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.Блогер Александр решил повторить в домашних условиях знаменитые куриные крылышки из штата Кентукки.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Пожилые жители Липецка, работающие пенсионеры остаются на самоизоляции. Помочь одиноким людям с доставкой продуктов и медикаментов могут волонтеры. Оставить заявку можно по номеру 8 800 200 34 11. Ежедневно операторы собирают заявки от горожан и передают в волонтерский штаб региона. В его составе порядка 500 добровольцев из числа липецких студентов. Они ежедневно приходят в штаб, получают маршрут от координаторов и отправляются по адресам. В среднем ребята успевают доставить еду и лекарства двадцати пожилым липчанам.В Липецке продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 9—11 классов уже прошли испытания по французскому языку, литературе и русскому языку. Сегодня запланирован тур по информатике. Желаем участникам удачи!Выпавший снег позволил запустить работу тюбинговой трассы в Молодежном парке. На «ватрушках» можно кататься как на снежном основании, так и на пластиковом. Там оборудовали подъемник и турникеты, а также установили 25 опор освещения. Рядом с 16-метровой платной тюбинговой зоной обустроили бесплатную детскую горку высотой шесть метров. Работать тюбинговая трасса в Молодежном парке будет с 10:00 до 22:00.Сегодня в полночь верующих ждут у крещенских купелей. В Липецке их две – на Центральном пляже и в поселке Тракторостроителей. На пляже установят отапливаемую палатку для переодевания и ограждение. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей. На пруду 3-го участка организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. Ожидается, что официальное открытие ледяных иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.Как мы писали вчера, липчане окунулись в активный отдых на свежем воздухе . Многие впервые или снова встали на лыжи. Вы тоже хотите покататься, но не знаете что, где и когда? У нас готов ответ – держите гайд по лыжным прогулкам от городских парков.