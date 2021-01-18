Общество

сегодня, 06:30

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Стартуем во вторую рабочую неделю года. В понедельник, 18 января, в Липецке сохранится режим самоизоляции для пожилых людей. Все желающие могут оценить тюбинговую трассу в Молодежном парке. Вечером верующих ждут возле оборудованных купелей.

Погода

В Липецке, как прогнозируют синоптики, сегодня будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой снег. Температура днем составит от 16 до 18 градусов мороза.18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.

Дороги

 Добираемся до работы без пробок – карта подскажет свободные участки.


Пассажирам напоминаем о том, что проезд практически во всех муниципальных автобусах можно оплатить банковской картой. Цена услуги – 21 рублей. Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.

Рецепт дня

Блогер Александр решил повторить в домашних условиях знаменитые куриные крылышки из штата Кентукки.


Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Нужна помощь – звоните

Пожилые жители Липецка, работающие пенсионеры остаются на самоизоляции. Помочь одиноким людям с доставкой продуктов и медикаментов могут волонтеры. Оставить заявку можно по номеру 8 800 200 34 11. Ежедневно операторы собирают заявки от горожан и передают в волонтерский штаб региона. В его составе порядка 500 добровольцев из числа липецких студентов. Они ежедневно приходят в штаб, получают маршрут от координаторов и отправляются по адресам. В среднем ребята успевают доставить еду и лекарства двадцати пожилым липчанам.

Олимпиада школьников

В Липецке продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 9—11 классов уже прошли испытания по французскому языку, литературе и русскому языку. Сегодня запланирован тур по информатике. Желаем участникам удачи!


Прокатимся?

Выпавший снег позволил запустить работу тюбинговой трассы в Молодежном парке. На «ватрушках» можно кататься как на снежном основании, так и на пластиковом. Там оборудовали подъемник и турникеты, а также установили 25 опор освещения. Рядом с 16-метровой платной тюбинговой зоной обустроили бесплатную детскую горку высотой шесть метров. Работать тюбинговая трасса в Молодежном парке будет с 10:00 до 22:00.

Крещенские купания

Сегодня в полночь верующих ждут у крещенских купелей. В Липецке их две – на Центральном пляже и в поселке Тракторостроителей. На пляже установят отапливаемую палатку для переодевания и ограждение. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей. На пруду 3-го участка организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. Ожидается, что официальное открытие ледяных иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.

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Пока есть снег

Как мы писали вчера, липчане окунулись в активный отдых на свежем воздухе. Многие впервые или снова встали на лыжи. Вы тоже хотите покататься, но не знаете что, где и когда? У нас готов ответ – держите гайд по лыжным прогулкам от городских парков.

8 831
#доброе утро
2

Комментарии (8)

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Мама

7 минут назад
Animal planet., ходи пешком,полезно
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Житель

9 минут назад
Сужается это хорошо
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патриот-бюджетник

12 минут назад
Свою еду нельзя приготовить,надо обязательно из кентукки.
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48

14 минут назад
Эй, фанатики, все эти купания это народная традиция. Когда не было в храмах водопровода, святили воду в реке. Лезть в прорубь дело личное и к вере никак не относится.
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н-дя

15 минут назад
От такого холода,все сужается....
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Эй, фанатики

37 минут назад
Что то у меня "не вяжется", голые бабы и "вера"
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Дафна

38 минут назад
Уже и кашлять нельзя!
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Animal planet.

48 минут назад
Лучше бы написали,что делать с людьми,которые не носят маски в лифте. Вышел утром сосед к машине,и как давай кашлять. Он наверное и в лифте кашлял.
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