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В Чаплыгинском районе открыли запись на прививки от COVID-19

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#прививка #коронавирус #запись #вакцинация
В Чаплыгинском районе открыли запись на прививки от COVID-19

Всем желающим нужно позвонить по местному телефону.

Чаплыгинцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19. О старте записи на прививки и ее механизме сообщил глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.

- В нашем районе начинается предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оставить заявку на вакцинацию можно по телефону 8 (47475) 2-12-78. На основании заявок будет составлен список желающих, которые по мере поступления в район доз вакцины будут оповещаться и приглашаться для вакцинации, - писал в Instagram глава района.



Напомним, накануне на заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
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#прививка #коронавирус #запись #вакцинация

Комментарии (3)

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гостья

36 минут назад
а можно просмотреть предыдущие предсказания, вроде массовый иммунитет должен был остановить, теперь прививки, а дальше что будет?
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данковчанин

46 минут назад
...самый первый...
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Кефир

53 минуты назад
Какие прививки? Они ещё даже на хомячках не проверены. Безобразие!
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