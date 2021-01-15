Общество
сегодня, 09:49
В Чаплыгинском районе открыли запись на прививки от COVID-19
Всем желающим нужно позвонить по местному телефону.
Чаплыгинцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19. О старте записи на прививки и ее механизме сообщил глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.
- В нашем районе начинается предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оставить заявку на вакцинацию можно по телефону 8 (47475) 2-12-78. На основании заявок будет составлен список желающих, которые по мере поступления в район доз вакцины будут оповещаться и приглашаться для вакцинации, - писал в Instagram глава района.
Напомним, накануне на заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
- В нашем районе начинается предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оставить заявку на вакцинацию можно по телефону 8 (47475) 2-12-78. На основании заявок будет составлен список желающих, которые по мере поступления в район доз вакцины будут оповещаться и приглашаться для вакцинации, - писал в Instagram глава района.
Напомним, накануне на заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
гостья
данковчанин
Кефир