Общество

43 минуты назад

В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели

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#Крещение
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели

Крещенские купания пройдут с учетом эпидемиологической обстановки.

18 января Центральный городской пляж будет готов к тому, что в период ограничительных мер и крещенских морозов, отдельные липчане все же рискнут окунуться в купель на Крещение. В Липецке ищут волонтёров для подготовки площадки для верующих. Волонтерский корпус на крещенские купания собирают в рамках городского проекта "Волонтёрский десант".

- Нужны волонтеры старше 20 лет для обустройства настила из соломы на площадке, - сообщает отдел по работе с молодёжью администрации Липецка. - Занятость 18 января с 19.00 до 22.00.

Мероприятие пройдет с учетом эпидемиологической обстановки. Для волонтеров предусмотрены благодарственные письма и запись в личную книжку волонтера. Средства индивидуальной защиты предоставляются организаторами.
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#Крещение

Комментарии (3)

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Прорубь

6 минут назад
Лариса Иванова, некоторым людям пить за свои религия святой халявы не позволяет
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Витек

16 минут назад
У города денюжки нету купель сделать? Печально. Это не лярд с армянами дербанить.
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Лариса Иванова

19 минут назад
Интересно конечно что волонтеров ищут..а почему бы самим попам,кто помоложе не занялись бы этим делом,потрудились бы немного во имя Господа,а то привыкли к халяве..а это хоть как то отработали бы подношение прихожан..
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