Общество
43 минуты назад
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели
Крещенские купания пройдут с учетом эпидемиологической обстановки.
18 января Центральный городской пляж будет готов к тому, что в период ограничительных мер и крещенских морозов, отдельные липчане все же рискнут окунуться в купель на Крещение. В Липецке ищут волонтёров для подготовки площадки для верующих. Волонтерский корпус на крещенские купания собирают в рамках городского проекта "Волонтёрский десант".
- Нужны волонтеры старше 20 лет для обустройства настила из соломы на площадке, - сообщает отдел по работе с молодёжью администрации Липецка. - Занятость 18 января с 19.00 до 22.00.
Мероприятие пройдет с учетом эпидемиологической обстановки. Для волонтеров предусмотрены благодарственные письма и запись в личную книжку волонтера. Средства индивидуальной защиты предоставляются организаторами.
- Нужны волонтеры старше 20 лет для обустройства настила из соломы на площадке, - сообщает отдел по работе с молодёжью администрации Липецка. - Занятость 18 января с 19.00 до 22.00.
Мероприятие пройдет с учетом эпидемиологической обстановки. Для волонтеров предусмотрены благодарственные письма и запись в личную книжку волонтера. Средства индивидуальной защиты предоставляются организаторами.
Прорубь
Витек
Лариса Иванова