Директор «Липецкой ипотечной корпорации» скрывал деньги компании по указке свыше

Суд признал руководителя виновным в сокрытии активов организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Директор избежал реального наказания из-за истечения срока давности.

Советский районный суд Липецка вынес приговор бывшему директору АО «Липецкая ипотечная корпорация» Сергею Молчанову. Экс-руководителя обанкротившейся компании признали виновным в сокрытии денег организации, которые должны были пойти на обязательные выплаты. Несмотря на то, что следствие доказало виновность Сергея Молчанова, мужчина избежал наказания из-за истечения срока давности на привлечение к уголовной ответственности по ч.2. ст. 199.2 за сокрытие активов компании в крупном размере.



Следствие доказало, что преступление было совершено в 2018 году, когда Сергей Молчанов занимал пост генерального директора АО «Липецкая ипотечная корпорация». Как руководитель организации, директор должен был платить установленные законом налоги и страховые взносы, вести в установленном порядке учет денег организации и объектов налогообложения, а также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Из-за их неуплаты в адрес компании налоговики направляли требования погашения недоимок. Налоговики насчитали за «Липецкой ипотечной корпорацией» долгов на 10 188 482 рубля, но директор компании их гасить не спешил. Вместо этого, как установило следствие, директор «ЛИКа» гасил долги, которые компания накопила перед бизнес-партнерами. Такие платежи не имеют приоритета перед выплатой обязательных налогов и сборов. Установлено, что «ЛИК» перечислил по старым долгам 3 233 602 рубля.



Сергей Молчанов свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. Он пояснил суду, что его действия были направлены не на сокрытие каких-либо денежных средств предприятия от налогообложения, а для поддержания его нормального функционирования для выполнения «ЛИКом» своих обязательств перед дольщиками. Кроме того, Сергей Молчанов рассказал, что действовал по прямым указаниям руководства администрации Липецкой области и пытался спасти компанию от банкротства. Экс-директор полагает, что он действовал в состоянии крайней необходимости и интересах государства, не имея личного интереса, желая достроить дома дольщиков.



Анализ показаний Молчанова привел суд к выводу, что он фактически подтвердил свою причастность к сокрытию денег. Суд признал Сергея Молчанова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание — штраф в 200 000 рублей. Но на основании ст.78 УК РФ его освободили от назначенного наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования.



Напомним, в конце августа 2019 года суд признал «ЛИК» банкротом. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», которое перекупило право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК».



В дело о банкротстве «ЛИК» вступили свыше 200 кредиторов. Большая часть из них — дольщики или индивидуальные предприниматели, редко их требования к «ЛИК» превышают 1,5 млн рублей. Куда большие суммы с компании-банкрота хотят взыскать организации. Сумма претензий к ипотечной корпорации составляет около миллиарда рублей.



Кроме того, Центральный районный суд Воронежа продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении первого директора АО «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова. Его обвиняют в мошенничестве, коммерческом подкупе и отмывании денег.

