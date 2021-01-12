Домашний арест обвиняемой в смертельной аварии на окраине Липецка продлен

Предполагаемая виновница гибели юноши и причинения вреда здоровью двум людям будет ограничена в свободе до 11 февраля.

Октябрьский районный суд Липецк удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения для обвиняемой в смертельной аварии, произошедшей летом 2020 года на окраине города. Юлия Брунцева, сидевшая за рулем «Toyota RAV4», пробудет под домашним арестом до 11 февраля. Эта мера пресечения действует в отношении женщины с осени.



Юлию Брунцеву следствие считает виновной в аварии, которая произошла на улице Зеленой в Липецке вечером 9 августа. В результате ДТП погиб выпускник школы, его родители получили серьезные травмы. Авария произошла около 17 часов. Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра на вокзал в Грязи. 19-летний Александр, золотой медалист, после окончания школы поступил в военно-медицинскую академию. 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария. На окраине поселка Тракторостроителей, на улице Зеленой, в «семерку» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа.



В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следствие считает, что женщина, севшая пьяной за руль, спровоцировала аварию, в которой один человек погиб и еще двое пострадали. Брунцевой грозит до 12 лет лишения свободы.