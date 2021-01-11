Происшествия

сегодня, 12:29

На проспекте Победы оцеплен жилой дом

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#подозрительный предмет
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Представители экстренных служб проверяют подозрительный рюкзак.

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К дому №106а по проспекту Победы сегодня прибыли наряды полиции и  Росгвардии: в подъезде здания обнаружен рюкзак.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, кинологи проверяют подозрительную находку. 

Возле дома также дежурят бригада службы медицины катастроф и городские спасатели.

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#подозрительный предмет
3

Комментарии (2)

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Марина

13 минут назад
Странно... когда я вызывала так в прошлом году, тоже была черная сумка в подъезде - приехал 1 наряд полиции. И всё... подошли - открыли и забрали с собой. Ничего больше. Рада, что всё же сейчас по-другому.
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Бдю

17 минут назад
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
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