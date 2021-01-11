Происшествия
сегодня, 12:29
На проспекте Победы оцеплен жилой дом
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Представители экстренных служб проверяют подозрительный рюкзак.
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К дому №106а по проспекту Победы сегодня прибыли наряды полиции и Росгвардии: в подъезде здания обнаружен рюкзак.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, кинологи проверяют подозрительную находку.
Возле дома также дежурят бригада службы медицины катастроф и городские спасатели.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, кинологи проверяют подозрительную находку.
Возле дома также дежурят бригада службы медицины катастроф и городские спасатели.
2 5406
Марина
Бдю