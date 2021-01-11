На проспекте Победы оцеплен жилой дом

Представители экстренных служб проверяют подозрительный рюкзак.



К дому №106а по проспекту Победы сегодня прибыли наряды полиции и Росгвардии: в подъезде здания обнаружен рюкзак.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, кинологи проверяют подозрительную находку.Возле дома также дежурят бригада службы медицины катастроф и городские спасатели.