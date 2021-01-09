Культура
56 минут назад
В Данковском районе прошли святочные гулянья
Казачата разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами.
В Данковском районе прошли святочные гулянья. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев.
- Общественные организации Данковского района продолжают дарить радость общения детям в эти новогодние и рождественские дни, - отметил Валерий Фалеев. - 8 января казаки станицы "Данковская" регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» устроили святочные гуляния. Утром они вместе с казачками установили и нарядили на площадке перед КРЦ «Дон» лесную красавицу - сосну. В празднике приняли участие казачата военно-патриотического клуба "Донцы", дети из семей казаков и другая детвора города. Взрослых и детей с Рождеством Христовым поздравил атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Сергей Гордеев. Заместитель атамана Иван Малюков рассказал об истории этого праздника. Казачата клуба "Донцы" разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами, а также выступили с христианскими песнопениями. Далее организаторы провели интересную викторину с вопросами и загадками о Рождестве, Новом годе, народных рождественских традициях. Ведущая праздника Ирина Ряховская провела с ребятами подвижные игры и эстафеты. Дети весело соревновались, показывая казачью удаль, меткость и ловкость. Праздник продолжили задорные, веселые, новогодние песни в исполнении казачьего ансамбля "Вольный ветер" станицы "Данковская", под которые ребята дружно танцевали, весело водили хороводы. Приятным сюрпризом для казачат стали рождественские подарки.
- Общественные организации Данковского района продолжают дарить радость общения детям в эти новогодние и рождественские дни, - отметил Валерий Фалеев. - 8 января казаки станицы "Данковская" регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» устроили святочные гуляния. Утром они вместе с казачками установили и нарядили на площадке перед КРЦ «Дон» лесную красавицу - сосну. В празднике приняли участие казачата военно-патриотического клуба "Донцы", дети из семей казаков и другая детвора города. Взрослых и детей с Рождеством Христовым поздравил атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Сергей Гордеев. Заместитель атамана Иван Малюков рассказал об истории этого праздника. Казачата клуба "Донцы" разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами, а также выступили с христианскими песнопениями. Далее организаторы провели интересную викторину с вопросами и загадками о Рождестве, Новом годе, народных рождественских традициях. Ведущая праздника Ирина Ряховская провела с ребятами подвижные игры и эстафеты. Дети весело соревновались, показывая казачью удаль, меткость и ловкость. Праздник продолжили задорные, веселые, новогодние песни в исполнении казачьего ансамбля "Вольный ветер" станицы "Данковская", под которые ребята дружно танцевали, весело водили хороводы. Приятным сюрпризом для казачат стали рождественские подарки.
Моисей Рабинович
Animal planet.
На 26 прошли гулянья.
безмасочник