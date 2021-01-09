Культура

56 минут назад

В Данковском районе прошли святочные гулянья

4 183
#Коляда #святки
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В Данковском районе прошли святочные гулянья

Казачата разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами.

В Данковском районе прошли святочные гулянья. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев.

- Общественные организации Данковского района продолжают дарить радость общения детям в эти новогодние и рождественские дни, - отметил Валерий Фалеев. - 8 января казаки станицы "Данковская" регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» устроили святочные гуляния. Утром они вместе с казачками установили и нарядили на площадке перед КРЦ «Дон» лесную красавицу - сосну. В празднике приняли участие казачата военно-патриотического клуба "Донцы", дети из семей казаков и другая детвора города. Взрослых и детей с Рождеством Христовым поздравил атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Сергей Гордеев. Заместитель атамана Иван Малюков рассказал об истории этого праздника. Казачата клуба "Донцы" разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами, а также выступили с христианскими песнопениями. Далее организаторы провели интересную викторину с вопросами и загадками о Рождестве, Новом годе, народных рождественских традициях. Ведущая праздника Ирина Ряховская провела с ребятами подвижные игры и эстафеты. Дети весело соревновались, показывая казачью удаль, меткость и ловкость. Праздник продолжили задорные, веселые, новогодние песни в исполнении казачьего ансамбля "Вольный ветер" станицы "Данковская", под которые ребята дружно танцевали, весело водили хороводы. Приятным сюрпризом для казачат стали рождественские подарки.

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#Коляда #святки
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Комментарии (4)

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Моисей Рабинович

15 минут назад
Какой кошмар!!! Что они творят недоразвитые!!!! В стране бушует короновирус, Правительство, заботясь о нас вводит запреты, а эти ряженные устраивают массовые мероприятия, надо их срочно наказать по всей строгости Закона, чтобы другим неповадно было так поступать!!!
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Animal planet.

35 минут назад
Капец и все без масок.
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На 26 прошли гулянья.

38 минут назад
Сломано 3 подъездные лавки. Сработало 6 сигнализаций, не одна машина не пострадала
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безмасочник

42 минуты назад
молодцы. и плевать на все коронавирусы с высокой башни.
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