Казачата разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами.

В Данковском районе прошли святочные гулянья. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев.- Общественные организации Данковского района продолжают дарить радость общения детям в эти новогодние и рождественские дни, - отметил Валерий Фалеев. - 8 января казаки станицы "Данковская" регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» устроили святочные гуляния. Утром они вместе с казачками установили и нарядили на площадке перед КРЦ «Дон» лесную красавицу - сосну. В празднике приняли участие казачата военно-патриотического клуба "Донцы", дети из семей казаков и другая детвора города. Взрослых и детей с Рождеством Христовым поздравил атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Сергей Гордеев. Заместитель атамана Иван Малюков рассказал об истории этого праздника. Казачата клуба "Донцы" разыграли старинную сценку "Коляда" с фольклорными песнями и стихами, а также выступили с христианскими песнопениями. Далее организаторы провели интересную викторину с вопросами и загадками о Рождестве, Новом годе, народных рождественских традициях. Ведущая праздника Ирина Ряховская провела с ребятами подвижные игры и эстафеты. Дети весело соревновались, показывая казачью удаль, меткость и ловкость. Праздник продолжили задорные, веселые, новогодние песни в исполнении казачьего ансамбля "Вольный ветер" станицы "Данковская", под которые ребята дружно танцевали, весело водили хороводы. Приятным сюрпризом для казачат стали рождественские подарки.