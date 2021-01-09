Культура
42 минуты назад
Писатели и поэты подарили липчанам более 300 книг
2 148
Среди подарков много поэтических сборников липецких авторов – лауреатов престижных литературных премий.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, более 300 книг читателям Централизованной библиотечной системы подарили сами авторы.
- Липецкий краевед-исследователь, историк А.А. Богданов пятитомником мемуаров П.П. Семёнова-Тян-Шанского пополнил коллекцию изданий выдающегося земляка модельной библиотеки, носящей его имя, - отметили в пресс-службе. - Книга «Историк земли Задонской», изданная под редакцией члена Союза российских писателей Татьяны Щегловой, рассказывает о нашем земляке, писателе Николае Задонском, знаменитом тем, что в своих исторических хрониках он воспел русских патриотов-героев. Ветеран Вооруженных Сил СССР, воин-интернационалист, журналист Алексей Маликов хорошо знаком людям, относящимся с большим уважением к истории Советского Союза, Красной Армии, достижениям созидательной советской эпохи. Произведения, переданные в дар библиотекам, автор издал небольшими тиражами за собственные средства. Писатель Владимир Осипов подарил библиотекам свою новую книгу «Третьего не дано» – документальное повествование о советских танкистах, воевавших под началом маршала Михаила Катукова. Узнать новые интересные факты о родной земле помогут и книги Сергея Юрова «Липецк в прошлом. Усадьбы и их владельцы в конце 18 – начале 20 века», Раисы Усович «Данковская трагедия», «Романцев – Романов рог – Романово», Виктора Королёва «Близкое и далёкое», «Я России росток», Николая Скуратова «У моих родников», «Свет забытой Непрядвы» и «Каменная сказка».
Среди подарков много поэтических сборников липецких авторов – лауреатов престижных литературных премий Эммы Меньшиковой, Аллы Линёвой, Светланы Пешковой, а также таких поэтов как Павел Кузовлев, Алексей Никулин, Ольга Головизина-Чернова, Николай Скорский. Сборник творений представителей поэтического анденграунда «Дети подземелья», сборники писателей «Воинского содружества» – «Милый край», «И шла война народная», альманахи «Данков литературный», «Елец литературный», «Лебедянь творческая», каждый из которых можно смело назвать одой малой родине.
Ценным приобретением библиотек также стали: «Материалы 10-х Панюшкинских чтений», новая книга Владимира Петрова «Отражения».
Семьюдесятью изданиями пополнила фонды библиотек известная липецкая писательница, Лариса Шевченко. Среди них книги серии «Вкус жизни» – «Дневник замужней женщины», «Тина», «Её величество», «Любовь моя», «Реквием». Все книги серии можно читать как отдельные, не связанные друг с другом. Но для лучшего понимания идей автора рекомендуется сначала прочесть книгу Ларисы Шевченко «Надежда» – о судьбе девочки, на долю которой с самого рождения выпало большое «разнообразие» жизненных отрезков: деревенский детский дом и городской, городская семья и сельская.
Ждут своих читателей и книги лауреата и дипломанта Международных литературных конкурсов Елены Думрауф-Шрейдер «Маргарита», «Зимние яблоки», а также исторические повествования Андрея Степанова «Мысли об Отечестве», «Пётр Великий. Исповедь императора Пётр Великий». Книга профессионального фокусника Александра Попова «О фокусах и попроще» будет прекрасным пособием всем, кто хочет творчески подойти к профессии иллюзиониста.
50 книг весёлых стихов «Где живёт гном» подарила юным читателям муниципальных библиотек автор Нина Быкова, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы № 1 имени В. С. Сорокина. Книга интересна тем, что её иллюстраторы – не профессиональные художники, а ученики Нины Ивановны – мальчики и девочки 12-14 лет. Рисунки выполнены линиями, и это не случайно: если обычно не принято раскрашивать книжные иллюстрации, то здесь это можно сделать. Кроме того читателям предоставляется возможность самостоятельно проиллюстрировать избранные ими сюжеты на имеющихся в книге чистых листах.
Фото - lipetskcity.ru
- Липецкий краевед-исследователь, историк А.А. Богданов пятитомником мемуаров П.П. Семёнова-Тян-Шанского пополнил коллекцию изданий выдающегося земляка модельной библиотеки, носящей его имя, - отметили в пресс-службе. - Книга «Историк земли Задонской», изданная под редакцией члена Союза российских писателей Татьяны Щегловой, рассказывает о нашем земляке, писателе Николае Задонском, знаменитом тем, что в своих исторических хрониках он воспел русских патриотов-героев. Ветеран Вооруженных Сил СССР, воин-интернационалист, журналист Алексей Маликов хорошо знаком людям, относящимся с большим уважением к истории Советского Союза, Красной Армии, достижениям созидательной советской эпохи. Произведения, переданные в дар библиотекам, автор издал небольшими тиражами за собственные средства. Писатель Владимир Осипов подарил библиотекам свою новую книгу «Третьего не дано» – документальное повествование о советских танкистах, воевавших под началом маршала Михаила Катукова. Узнать новые интересные факты о родной земле помогут и книги Сергея Юрова «Липецк в прошлом. Усадьбы и их владельцы в конце 18 – начале 20 века», Раисы Усович «Данковская трагедия», «Романцев – Романов рог – Романово», Виктора Королёва «Близкое и далёкое», «Я России росток», Николая Скуратова «У моих родников», «Свет забытой Непрядвы» и «Каменная сказка».
Среди подарков много поэтических сборников липецких авторов – лауреатов престижных литературных премий Эммы Меньшиковой, Аллы Линёвой, Светланы Пешковой, а также таких поэтов как Павел Кузовлев, Алексей Никулин, Ольга Головизина-Чернова, Николай Скорский. Сборник творений представителей поэтического анденграунда «Дети подземелья», сборники писателей «Воинского содружества» – «Милый край», «И шла война народная», альманахи «Данков литературный», «Елец литературный», «Лебедянь творческая», каждый из которых можно смело назвать одой малой родине.
Ценным приобретением библиотек также стали: «Материалы 10-х Панюшкинских чтений», новая книга Владимира Петрова «Отражения».
Семьюдесятью изданиями пополнила фонды библиотек известная липецкая писательница, Лариса Шевченко. Среди них книги серии «Вкус жизни» – «Дневник замужней женщины», «Тина», «Её величество», «Любовь моя», «Реквием». Все книги серии можно читать как отдельные, не связанные друг с другом. Но для лучшего понимания идей автора рекомендуется сначала прочесть книгу Ларисы Шевченко «Надежда» – о судьбе девочки, на долю которой с самого рождения выпало большое «разнообразие» жизненных отрезков: деревенский детский дом и городской, городская семья и сельская.
Ждут своих читателей и книги лауреата и дипломанта Международных литературных конкурсов Елены Думрауф-Шрейдер «Маргарита», «Зимние яблоки», а также исторические повествования Андрея Степанова «Мысли об Отечестве», «Пётр Великий. Исповедь императора Пётр Великий». Книга профессионального фокусника Александра Попова «О фокусах и попроще» будет прекрасным пособием всем, кто хочет творчески подойти к профессии иллюзиониста.
50 книг весёлых стихов «Где живёт гном» подарила юным читателям муниципальных библиотек автор Нина Быкова, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы № 1 имени В. С. Сорокина. Книга интересна тем, что её иллюстраторы – не профессиональные художники, а ученики Нины Ивановны – мальчики и девочки 12-14 лет. Рисунки выполнены линиями, и это не случайно: если обычно не принято раскрашивать книжные иллюстрации, то здесь это можно сделать. Кроме того читателям предоставляется возможность самостоятельно проиллюстрировать избранные ими сюжеты на имеющихся в книге чистых листах.
Фото - lipetskcity.ru
2 148
Перри Мейсон
строитель