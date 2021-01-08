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Новая дорога на улице Баумана в Липецке затрещала по швам?

41 2246
#дороги #БКАД
6
Новая дорога на улице Баумана в Липецке затрещала по швам?

Движение по объекту федерального проекта БКАД запустили две недели назад.

Сообщество «Убитые дороги Липецка» увидело дефекты на проезжей части дороги на улице Баумана, которая была открыта для движения две недели назад.

Пост общественники подписали саркастичным заголовком «Никогда такого не было и вот опять». Они предполагают, что подрядчиком были допущены ошибки в технологиях во время укладки верхнего слоя, в результате чего, стыковочный шов между полосами укладки не герметичен, как результат из-за частого «перехода ноля» началось разрушение верхнего слоя.

- Данный дефект ничем нельзя исправить, кроме инфракрасного нагрева - той технологии которой в Липецке нет, - утверждают народные эксперты. - По факту, что бы дорожное полотно привести в нормативный порядок - нужно снимать часть асфальта, где разрушающий шов, и укладывать новую полосу по всем ГОСТам - с герметизацией или нагревом. Заявления о несоответствии нормам нового дорожного полотна мы отправим в прокуратуру.

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За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там отметили, что на фото виден холодный шов. Он присутствует всегда на всех объектах.

- Дополнительной герметизации или иным мероприятиям не подлежит, - заверили в пресс-службе мэрии. - В случае выхода полотна из нормативного состояния, подрядчик будет ремонтировать его в рамках гарантийных обязательств за свой счёт.

Фото сообщества Убитые дороги Липецка (УДЛ)
41 2246
#дороги #БКАД
6

Комментарии (41)

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Алла

2 минуты назад
Почему летом не занимались укладкой дороги?
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Опять у буржуев все трещит по швам?
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Коллеги

4 минуты назад
А где разметка.?
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Валерий

10 минут назад
Кто так строит,ну кто так строит??
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Житель

15 минут назад
Нормально.... И так сойдёт....
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ДА УШ НЕ ПРОШЛО И МЕСЯЦА.

21 минуту назад
МЫ ЛОЖИЛИ, ЛОЖИЛИ И НАЛОЖИЛИ.
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Гидромицентр.

21 минуту назад
Animal Planet,будешь терпеть столько,сколько тебе прикажут. Мэрский ты тролль.
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За такие деньги, такой асфальт

22 минуты назад
Не ужели так можно и всё с рук сойдёт. И не кому не стыдно и кто проверяет и кто отвечает
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Орямянспец-кишлак-строй

26 минут назад
Моя денег нет совсем банкрот
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гость

28 минут назад
это вандалы , специально ночью вышли на дорогу , всю её расковыряли , что бы дискредитировать кристально честных липецких чиновников .
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