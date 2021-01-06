Происшествия

сегодня, 13:52

Праздничные композиции планируют отгораживать от липчан железными решетками

11 520
#вандализм
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Праздничные композиции планируют отгораживать от липчан железными решетками

Сажать в клетки праздничных зверушек вынуждают вандалы

Как сообщается на страничке мэрии Липецка в Инстаграм, неизвестные сломали второе ухо сказочному зайцу на площади перед ОЦКНТ.

Ранее композиция уже страдала от рук неизвестных – зайцу испортили ухо и повредили елочные шары, которые имитировали глаза. Теперь вандалы нанесли повторный удар – сломали металлический каркас второго уха сказочного персонажа. Как отмечают специалисты, на месте починить конструкцию не представляется возможным.

- Фигуру придётся демонтировать, так как для ремонта нам потребуется использовать сварку. На площади такие работы мы проводить не можем, - поделился исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.

На ремонт зайца отправят уже после того, как демонтируют всю праздничную иллюминацию.

Это не единственный случай вандализма в этом новогоднем сезоне – от рук злоумышленников ранее страдали «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звёздный» и световой туннель в сквере Ворошилова. Жителей и гостей города неоднократно призывали бережнее относиться к украшениям общественных пространств. Однако не все откликнулись на просьбу.

- Поэтому мы будем вынуждены рассмотреть различные варианты защиты праздничных композиций, в том числе специальные решётки и закрывающие короба, - отмечают в «Липецкгорсвете».



Фото: ast-news.ru


11 520
#вандализм
1

Комментарии (11)

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Новогодний Бобик

2 минуты назад
Просто мимо проходил, тогда оплати ремонт испорченных местным * композиций, толерантный ты наш!. Из своего кармана желательно.И тогда никаких защитных решеток не будет. Любой сможет порадоваться инсталляциям и сфотографироваться на их фоне.
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Проверти стоимость и качество изделия.

5 минут назад
Во первых у каждой такой конструкции должен быть каркас а именно: прут не менее 10мм и он сварен между собой , чтоб такие вандалы не смогли его порвать или сломать. А не это не понятно где сделанное и наверняка скрученное из обычных вязальных проволочек. Зато ценник на такое чудо как в вполне за качественное изделие. Вот что значит не соображать что приобретаешь или выдавать за качественное. Был недавно в другом городе и там именно так и сделано было не скрученной а сваренно , пруток был сталь которую не так просто согнуть то есть углеродистая наподобие арматуры но гладкая.
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Wert

6 минут назад
За порядком следить надо. Быдло ловить и наказывать надо. Его во всех странах хватает. А прятать за решетками и колючей проволокой - это не решение проблемы. С таким успехом можете вообще тогда ничего не ставить.
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Оля

10 минут назад
Гопота открывает ухи прохожим в тёмных переулка, с целью наживы. А тут * малолетние от ваших каникул незнают чем себя занять
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1221

15 минут назад
да это "заяц" с середины декабря так выглядел, очень странная композиция, я даже писала - ждем сообщения, что его испортили вандалы, и вот пожалуйста, хватит дешевку, которой "украсили" город списывать на вандалов.
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Гость

15 минут назад
Дикари, хотя что можно ожидать от гопоты?
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Oxi

19 минут назад
Какой народ, такие и меры
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Всем мира и добра!

23 минуты назад
1 Предлогают поставить покругу растяжки и заминировать 2 вырыть ров 3 поставить пулиметный расчёт
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Просто мимо проходил

31 минуту назад
Если власть годами показывает людям, что они - грязь, то не удивительно, что они начинают в это верить. Скоро не не праздничные композиции станут отгораживать от липчан железными решетками, а липчан отгородят от всего железными решетками.
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Видеоаблюдение

39 минут назад
А потом демонстрировать в СМИ и по месту работы/учебы неадертальцев и их родителей.
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