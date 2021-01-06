Происшествия
сегодня, 13:52
Праздничные композиции планируют отгораживать от липчан железными решетками
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Сажать в клетки праздничных зверушек вынуждают вандалы
Как сообщается на страничке мэрии Липецка в Инстаграм, неизвестные сломали второе ухо сказочному зайцу на площади перед ОЦКНТ.
Ранее композиция уже страдала от рук неизвестных – зайцу испортили ухо и повредили елочные шары, которые имитировали глаза. Теперь вандалы нанесли повторный удар – сломали металлический каркас второго уха сказочного персонажа. Как отмечают специалисты, на месте починить конструкцию не представляется возможным.
- Фигуру придётся демонтировать, так как для ремонта нам потребуется использовать сварку. На площади такие работы мы проводить не можем, - поделился исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.
На ремонт зайца отправят уже после того, как демонтируют всю праздничную иллюминацию.
Это не единственный случай вандализма в этом новогоднем сезоне – от рук злоумышленников ранее страдали «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звёздный» и световой туннель в сквере Ворошилова. Жителей и гостей города неоднократно призывали бережнее относиться к украшениям общественных пространств. Однако не все откликнулись на просьбу.
- Поэтому мы будем вынуждены рассмотреть различные варианты защиты праздничных композиций, в том числе специальные решётки и закрывающие короба, - отмечают в «Липецкгорсвете».
Фото: ast-news.ru
Ранее композиция уже страдала от рук неизвестных – зайцу испортили ухо и повредили елочные шары, которые имитировали глаза. Теперь вандалы нанесли повторный удар – сломали металлический каркас второго уха сказочного персонажа. Как отмечают специалисты, на месте починить конструкцию не представляется возможным.
- Фигуру придётся демонтировать, так как для ремонта нам потребуется использовать сварку. На площади такие работы мы проводить не можем, - поделился исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.
На ремонт зайца отправят уже после того, как демонтируют всю праздничную иллюминацию.
Это не единственный случай вандализма в этом новогоднем сезоне – от рук злоумышленников ранее страдали «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звёздный» и световой туннель в сквере Ворошилова. Жителей и гостей города неоднократно призывали бережнее относиться к украшениям общественных пространств. Однако не все откликнулись на просьбу.
- Поэтому мы будем вынуждены рассмотреть различные варианты защиты праздничных композиций, в том числе специальные решётки и закрывающие короба, - отмечают в «Липецкгорсвете».
Фото: ast-news.ru
11 520
Комментарии (11)
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Новогодний Бобик
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Wert
Оля
1221
Гость
Oxi
Всем мира и добра!
Просто мимо проходил
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