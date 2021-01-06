Праздничные композиции планируют отгораживать от липчан железными решетками

Сажать в клетки праздничных зверушек вынуждают вандалы

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ast-news.ru

Как сообщается на страничке мэрии Липецка в Инстаграм, неизвестные сломали второе ухо сказочному зайцу на площади перед ОЦКНТ.Ранее композиция уже страдала от рук неизвестных – зайцу испортили ухо и повредили елочные шары, которые имитировали глаза. Теперь вандалы нанесли повторный удар – сломали металлический каркас второго уха сказочного персонажа. Как отмечают специалисты, на месте починить конструкцию не представляется возможным.- Фигуру придётся демонтировать, так как для ремонта нам потребуется использовать сварку. На площади такие работы мы проводить не можем, - поделился исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.На ремонт зайца отправят уже после того, как демонтируют всю праздничную иллюминацию.Это не единственный случай вандализма в этом новогоднем сезоне – от рук злоумышленников ранее страдали «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звёздный» и световой туннель в сквере Ворошилова. Жителей и гостей города неоднократно призывали бережнее относиться к украшениям общественных пространств. Однако не все откликнулись на просьбу.- Поэтому мы будем вынуждены рассмотреть различные варианты защиты праздничных композиций, в том числе специальные решётки и закрывающие короба, - отмечают в «Липецкгорсвете».