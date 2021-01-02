В Липецке завышали цены на сахар и масло

Нарушение выявили в одной из местных торговых сетей, после чего провели переоценку.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе обследования магазинов торговых сетей на предмет соблюления условий соглашения об установлении максимальных цен для производителей и торговых предприятий на сахар-песок и масло подсолнечное выявлено нарушение в магазинах одной из местных сетей на 2 вида сахара и все подсолнечное масло. Проведена работа в результате которой выполнена переоценка указанных товаров в соответствии с условиями соглашения.



Проведен мониторинг на предмет соблюдения правил торговли и условий постановления администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 в 23 объектах торговли. В результате мониторинга в одном из магазинов зафиксировано нарушение - реализация мандаринов с признаками порчи. Указанный товар был незамедлительно изъят из реализации.