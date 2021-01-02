Общество

сегодня, 17:43

В Липецке завышали цены на сахар и масло

11 1942
#торговля #цены
4
В Липецке завышали цены на сахар и масло

Нарушение выявили в одной из местных торговых сетей, после чего провели переоценку.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе обследования магазинов торговых сетей на предмет соблюления условий соглашения об установлении максимальных цен для производителей и торговых предприятий на сахар-песок и масло подсолнечное выявлено нарушение в магазинах одной из местных сетей на 2 вида сахара и все подсолнечное масло. Проведена работа в результате которой выполнена переоценка указанных товаров в соответствии с условиями соглашения.

Проведен мониторинг на предмет соблюдения правил торговли и условий постановления администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 в 23 объектах торговли. В результате мониторинга в одном из магазинов зафиксировано нарушение - реализация мандаринов с признаками порчи. Указанный товар был незамедлительно изъят из реализации.
11 1942
#торговля #цены
4

Комментарии (11)

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И что

2 минуты назад
Кто нибудь сел? Только к стенке.
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Ужас

29 минут назад
Когда эти проклятые * совесть поимеют, неужто так и будут дурить людей, интересно работники ФАС , ценевой политики, нологовой инспекции где покупают продукты, если где и все ,тогда что же получается не видят или не хотят видеть.
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.¡.

30 минут назад
Новость звучала бы праздничнее, если бы сообщили, что виновные в завышении цен установлены и расстреляны, а всё их имущество, в том числе зарегистрированное на других лиц, конфисковано.
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Николай

40 минут назад
Спасибо что предупредили, а то бы люди и не знали..........
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Биомасса

46 минут назад
вдв, пролетарский, там цены заоблачные.
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Ч,П,

57 минут назад
Санкции,пандемия ! Может быть и хуже с ценами
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вдв

сегодня, 18:15
название сети почему не указываем . пусть липчане знают
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Пенсионер

сегодня, 18:14
На сахар за 2020 год мы, 2 пенсионера, затратили 0,8%, а на масло подсолнечное 1,3% от всех затрат на питание = 170,6 тыс. руб/год. О чем речь? Тот, который засел в Кремле, видимо не знает, что мы едим еще и молочные продукты, мясо, фрукты, овощи.
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Вера

сегодня, 18:10
А на яйца цена выросла почти до 90 р!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 18:02
Да? Кто мог подумать.. А Маркс был прав..
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