Общество

14 минут назад

Липчане пожаловались на полный зал в кинотеатре

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#кинотеатр #коронавирус
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Липчане пожаловались на полный зал в кинотеатре

Каникулы-каникулами, а пандемию никто не отменял.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по номеру горячей линии управления поступило обращение по поводу полного зала в одном из кинотеатров Липецка.

- Дежурным сотрудником управления проведена разъяснительная беседа с руководителем кинотеатра о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 и недопустимости нарушения установленных правил, - отметили в управоении. - Руководителем кинотеатра приняты меры по устранению указанных нарушений.

118
#кинотеатр #коронавирус
1

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