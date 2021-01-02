Общество
14 минут назад
Липчане пожаловались на полный зал в кинотеатре
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Каникулы-каникулами, а пандемию никто не отменял.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по номеру горячей линии управления поступило обращение по поводу полного зала в одном из кинотеатров Липецка.
- Дежурным сотрудником управления проведена разъяснительная беседа с руководителем кинотеатра о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 и недопустимости нарушения установленных правил, - отметили в управоении. - Руководителем кинотеатра приняты меры по устранению указанных нарушений.
- Дежурным сотрудником управления проведена разъяснительная беседа с руководителем кинотеатра о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 и недопустимости нарушения установленных правил, - отметили в управоении. - Руководителем кинотеатра приняты меры по устранению указанных нарушений.
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