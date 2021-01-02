Липчане пожаловались на полный зал в кинотеатре

Каникулы-каникулами, а пандемию никто не отменял.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по номеру горячей линии управления поступило обращение по поводу полного зала в одном из кинотеатров Липецка.



- Дежурным сотрудником управления проведена разъяснительная беседа с руководителем кинотеатра о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года N159 и недопустимости нарушения установленных правил, - отметили в управоении. - Руководителем кинотеатра приняты меры по устранению указанных нарушений.



