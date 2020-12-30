Липчанка вызвала экстренные службы в квартиру обычной семьи

Сегодня на телефон «112» поступило сообщение о заминированной квартире в доме №1/2 по улице 15-й микрорайон.

Женщина невнятным утомленным голосом сообщила о взрывном устройстве и назвала адрес, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- К дому выехали наряды всех экстренных служб, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области. – Владельцы квартиры были неприятно удивлены такому визиту. После проверки стало понятно, что вызов ложный, устанавливается личность звонившей.



Фото сообщества «15 микрорайон г. Липецк».