Происшествия
сегодня, 13:16
Липчанка вызвала экстренные службы в квартиру обычной семьи
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Сегодня на телефон «112» поступило сообщение о заминированной квартире в доме №1/2 по улице 15-й микрорайон.
Женщина невнятным утомленным голосом сообщила о взрывном устройстве и назвала адрес, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- К дому выехали наряды всех экстренных служб, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области. – Владельцы квартиры были неприятно удивлены такому визиту. После проверки стало понятно, что вызов ложный, устанавливается личность звонившей.
Фото сообщества «15 микрорайон г. Липецк».
- К дому выехали наряды всех экстренных служб, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области. – Владельцы квартиры были неприятно удивлены такому визиту. После проверки стало понятно, что вызов ложный, устанавливается личность звонившей.
Фото сообщества «15 микрорайон г. Липецк».
14 3117
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Animal planet.
Перри Мейсон
))))
Смешной
valerafromsplus
чем больше масок,тем больше заболевших
чем больше масок,тем больше заболевших
Инспектор
Перри Мейсон
Липецкий