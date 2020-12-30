Происшествия

сегодня, 13:16

Липчанка вызвала экстренные службы в квартиру обычной семьи

14 3117
#угроза взрыва
1
Липчанка вызвала экстренные службы в квартиру обычной семьи

Сегодня на телефон «112» поступило сообщение о заминированной квартире в доме №1/2 по улице 15-й микрорайон.

Женщина невнятным утомленным голосом сообщила о взрывном устройстве и назвала адрес, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- К дому выехали наряды всех экстренных служб, - рассказали GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области. – Владельцы квартиры были неприятно удивлены такому визиту. После проверки стало понятно, что вызов ложный, устанавливается личность звонившей.

Фото сообщества «15 микрорайон г. Липецк».
14 3117
#угроза взрыва
1

Комментарии (14)

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Animal planet.

24 минуты назад
Штраф вылепить чтобы не повадно было.
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Перри Мейсон

41 минуту назад
чем больше масок,тем больше заболевших, да? А какого же они с раскладушками у инфекционки стоят?
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))))

43 минуты назад
Алкашня резвится
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Смешной

47 минут назад
чем больше масок,тем больше заболевших, а ковиддиссиденты сейчас на слете в Плеханово?
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valerafromsplus

48 минут назад
Жертва фанфурика очередная.
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чем больше масок,тем больше заболевших

51 минуту назад
Перри Мейсон, .. ковид диссиденты как раз в полном порядке, в отличии от намордасников по инфекционкам)) ха ха
ответить

чем больше масок,тем больше заболевших

51 минуту назад
Перри Мейсон, .. ковид диссиденты как раз в полном порядке, в отличии от намордасников по инфекционкам)) ха ха
ответить

Инспектор

58 минут назад
Те обычно экстренные службы вызывают только в квартиры привилегированных, а здесь к обычным вызвали.... Вот тебе бабушка и Юрьев день...
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Перри Мейсон

сегодня, 13:51
Ковид-диссиденты в знак протеста..
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Липецкий

сегодня, 13:44
Народ совсем деградирует
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