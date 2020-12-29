Общество

38 минут назад

В Липецке ожидается гололед

310
#гололед
1
В Липецке ожидается гололед
В ближайшие 1-3 часа в Липецке и регионе ожидается гололед, на дорогах гололедица, об этом предупреждает главное управление МЧС по Липецкой области.
310
#гололед
1

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