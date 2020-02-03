Общество

42 минуты назад

Школу в «Европейском» построит депутат областного Совета

9 849
#школа
Школу в «Европейском» построит депутат областного Совета

У гендиректора ООО «Липецксантежмонтаж-1» Андрея Бугакова - большой опыт в строительстве социальных объектов.

Торги на строительство школы в микрорайоне «Европейский» выиграло ООО «Липецксантежмонтаж-1». Эта организация «упала» в ходе тендера на 5,7 млн рублей, конкурируя с еще одним их участником. В итоге среднее образовательное учреждение в «Европейском» фирма депутата областного Совета Андрея Бугакова построит за 563,2 миллиона.

Новая четырехэтажная типовая школа с бассейном (такие же построены в других новых микрорайонах Липецка - «Елецком» и «Победе») рассчитана на 800 детей: 240 учеников младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Средняя наполняемость классов составит от 20 (1-4 класс) до 24 (5-11 классы) учеников. На строительство новой школы заказчик отвел срок до 25 декабря этого года. В смету строительства включено как благоустройство территории школы, так и частичное приобретение оборудования.

ООО Липецксантежмонтаж-1» известна большим опытом строительства социальных объектов. Так, эта организация строила ясельные корпуса, детские сады и школы. Школа в «Европейском» будет клоном построенной Андреем Бугаковым в 2018 году школы в другом новом микрорайоне города, «Елецком».
9 849
#школа

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Надо подумать!

1 минуту назад
Короткая память у вас господа : https://gorod48.ru/news/1380583/ , https://gorod48.ru/news/451693/
ответить

skrip

2 минуты назад
Цитата--Эта организация «упала» в ходе тендера на 5,7 мл.----Ключевое слово "УПАЛА".ПОТОМ КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ СДАВАТЬ ОБЪЕКТ ВОТ ЭТО САМОЕ "УПАЛА" будет чуть ли не единственным аргументом в оправдании недочетов и недоделок.Ну ,а пока "УПАЛА" является причиной отказа в повышении зарплаты работягам .Ведь вы видите "Мы УПАЛИ".
ответить

Тимур

18 минут назад
Ведь есть же нормальные застройщики, ну почему Европейскому постоянно депутаты достаются? Депутат - застройщик это сейчас как диагноз.
ответить

Елена Р.

22 минуты назад
У Захарова тоже был большой опыт в строительстве. Худшего застройщика, чем депутат пожелать не возможно.
ответить

Сталин-психиатр.

23 минуты назад
Китайцы бы за сто миллионов построили бы. Да и качественней наверняка.
ответить

Прораб

24 минуты назад
Можно было ещё снизить в 2 или 3 раза. А потом получается мизерные зарплаты рабочим, не качественные материалы, да и куча недоделок. Если бы этот депутат из своих средств доплачивали не обгодимое всё выше перечисленном, было бы другое дело. А это будет как всегда ; текущий рабочих и не качественные работы и материалы.
ответить

Юрок Алтушок.

24 минуты назад
А кто бы сомневался.
ответить

Да ты ЧЕ !

29 минут назад
Прямо своими погаными руками построит !, Слава путирастам!.
ответить

Родина

33 минуты назад
А почему "Европейский" а не "Американнский" или "Австралийский"?)))
ответить

Еще в рубрике

Более 70% россиян захотели сменить профессию
3
Более 70% россиян захотели сменить профессию

сегодня, 09:58

Общество
Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых
#работа #поиск #трудоустройство
29
Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых

сегодня, 08:23

Общество
Челябинский урбанист подумает над преображением привокзальной площади в Липецке
#урбанистика #общественное пространство
182
Челябинский урбанист подумает над преображением привокзальной площади в Липецке

вчера, 17:57

Общество
Ремонт улицы Водопьянова отдали тамбовчанам
#тендер #ремонт #дороги
50
Ремонт улицы Водопьянова отдали тамбовчанам

вчера, 17:51

Общество
Атлантический циклон не отпускает дождь и снег из Липецкой области
#снег #дождь #циклон
16
Атлантический циклон не отпускает дождь и снег из Липецкой области

вчера, 17:16

Общество
Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки
#туризм #Турция
55
Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки

вчера, 16:25

Общество