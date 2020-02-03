Школу в «Европейском» построит депутат областного Совета

У гендиректора ООО «Липецксантежмонтаж-1» Андрея Бугакова - большой опыт в строительстве социальных объектов.

Торги на строительство школы в микрорайоне «Европейский» выиграло ООО «Липецксантежмонтаж-1». Эта организация «упала» в ходе тендера на 5,7 млн рублей, конкурируя с еще одним их участником. В итоге среднее образовательное учреждение в «Европейском» фирма депутата областного Совета Андрея Бугакова построит за 563,2 миллиона.



Новая четырехэтажная типовая школа с бассейном (такие же построены в других новых микрорайонах Липецка - «Елецком» и «Победе») рассчитана на 800 детей: 240 учеников младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Средняя наполняемость классов составит от 20 (1-4 класс) до 24 (5-11 классы) учеников. На строительство новой школы заказчик отвел срок до 25 декабря этого года. В смету строительства включено как благоустройство территории школы, так и частичное приобретение оборудования.



ООО Липецксантежмонтаж-1» известна большим опытом строительства социальных объектов. Так, эта организация строила ясельные корпуса, детские сады и школы. Школа в «Европейском» будет клоном построенной Андреем Бугаковым в 2018 году школы в другом новом микрорайоне города, «Елецком».