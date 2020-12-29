Новое о коронавирусе к 29 декабря: в России разрабатывают препарат от COVID-19 на основе антител

В России разрабатывают препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе антител. Препарат планируют применять как капельницу, эффект от него должен появиться через 7-10 дней после введения.



Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России могут появиться несколько препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на основе моноклональных антител. А испытания одного из препаратов для лечения таких пациентов начнутся осенью 2021 года, сообщают РИА Новости.



О разработке препарата на основе антител Гинцбург рассказал еще в ноябре. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован. По некоторым данным, аналогичным экспериментальным препаратом лечили от COVID-19 президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, лекарство на основе антител поможет больным продержаться до появления собственных антител. Глава центра Гамалеи отметил, что люди с момента инфицирования, когда начинают болеть, получают подобное вещество, нейтрализующее вирус. За это время организм человека вырабатывает свои антитела. На это уходит 7–10 дней. «Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7–10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», - отметил он. Применяться новый препарат будет как капельница. Ученые рассчитывают сделать так, чтобы каждому больному хватило одной, от силы двух капельниц для того, чтобы человек мог продержаться до того момента, когда у него начнут вырабатываться собственные антитела.



Гинцбург пояснил о разработках препарата в разных направлениях: «Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи - лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом - может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка». Он добавил, что для получения антител используются различные технологии и свойства разработки также немного различаются. Финансироваться будут оба подхода. «Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается». Специалист с высокой долей вероятности допустил появление в итоге сразу нескольких таких препаратов в России. А вот по стоимости новинка будет дороже вакцины. В ответ на вопрос о возможных рисках от применения препарата, Гинцбург отметил, что «для этого и проводятся клинические испытания». В целом препараты на основе моноклональных антител - очень перспективное направление в фармацевтике. Они воздействуют на иммунную систему человека, активизируя ее для борьбы с тем или иным заболеванием. Так, в настоящее время все шире применяют препараты с моноклональными антителами для лечения онкологических больных.



Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с российским порталом Nation News отметил, что разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител очень важна. «Работать они начинают сразу после введения, а если антитела применить вовремя, то и предупреждают болезнь, поэтому их используют для так называемой экстренной профилактики».



Об испытаниях в Лондоне нового препарата Storm Chaser («Штормовой охотник») для получения быстрого иммунитета к коронавирусу на основе антител сообщило издание The Guardian. разработкой лекарства занимаются ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH). Первая фаза клинических испытаний на добровольцах началась. Антитела будут вводиться им в два этапа, после этого у людей должен возникнуть иммунный ответ, который будет защищать их от коронавируса от полугода до года. В случае успешного завершения испытаний новый препарат будет назначаться в качестве неотложной помощи заболевшим - ученые надеются, что его можно будет применять в тех случаях, когда прибегать к вакцинации уже поздно.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 81 471 879 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 778 321 человек, вылечились 57 522 506 заразившихся. В России выявлено почти 3,08 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции и Италии. Более миллиона заразившихся - в Испании, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, Украине, ЮАР и Перу.

