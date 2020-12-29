вчера, 23:24
Ученые объяснили, как не набрать вес в новогодние праздники
Ученые выяснили, какие именно продукты позволят не поправиться в новогодние каникулы и восполнить карантинный дефицит серотонина.
Как пояснили эксперты, восполнить нехватку гормона счастья серотонина возможно путем поступления триптофана — аминокислоты, которой много в сыре, мясе, рыбе и орехах. Важно употреблять такую белковую пищу в сочетании с овощами.
- Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций, — пояснила «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.
Также эксперт рекомендует отказаться от хлеба, макарон и круп.