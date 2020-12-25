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В Липецкой области на карантин закрыты 2 детских сада, 5 школ - полностью и 31 - частично

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#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области на карантин закрыты 2 детских сада, 5 школ - полностью и 31 - частично

На дистанционном обучении в общей сложности 3885 школьников.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 25 декабря в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две школы в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. На дистанционное обучение в них перевели 1270 детей.

Кроме того, на карантине 127 классов в 31 школе. На дистанционном обучении в общей сложности в них 2615 детей.

Закрыты два детских сада: по одному садику в Задонском и Лебедянском районах. Дома 63 ребёнка.
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#карантин #школа #детский сад

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