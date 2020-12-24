За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 329 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 905 случаев новой коронавирусной инфекции , 11 474 человек выздоровели, 224 умерли, 3 207 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 218 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 989 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждено 168 случаев инфицирования коронавирусом. На Липецк в этот раз приходится только треть заболевших — 53 человека. При этом рост в районах. В Краснинском районе — 14 заболевших, в Данковском районе — 12, в Грязинском районе — 11, в Добринском, Измалковском районах и Ельце — по 10, в Хлевенском районе — 8, в Липецком районе — 7, в Становлянском и Тербунском районах — по 6, в Елецком районе — 5, в Лебедянском и Усманском районах — по 4, в Воловском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — по 2, в Долгоруковском и Задонском районах — по одному заболевшему.