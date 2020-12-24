Коронавирус

сегодня, 11:14

За сутки в Липецкой области подтверждены 168 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 168 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 166 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 905 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 474 человека, умерли — 224 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 29 935 случаев коронавирусной инфекции, 635 человек умерли, 26 890 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции, 2 370 857 человек выздоровели, 53 096 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (8)

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Тусовщица

29 минут назад
Тут смотрю много грамотных, а карантин нарушают, много грамотных, а одно быдло, много грамотных только живём мы все почему-то плохо. Одни грамотеиииии
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Тусовщица

33 минуты назад
Грамотей, не в школе на экзамене. Как хочу так и буду писать. Жену щи поучи варить, иначе уйдёт от тебя к пьяному трактористу
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Грамотей

37 минут назад
Тусовщица, а грамотность повысить не хотите? Что за слово "вообщем"?
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Меньше народа

45 минут назад
Гость, Больше кислорода
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Тусовщица

46 минут назад
Хочу танцевать без маски и пить пойло из КБ без маски! Хочу просыпаться без маски! Вообщем хочу!
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вопрос

50 минут назад
Шок, а в какой стране научились лечить? Только если сам выберешься из этой ямы.
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Шок

58 минут назад
Как много умирает людей. Страшно. Почему не лечат.
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Гость

сегодня, 11:19
Сейчас ковид-диссиденты че нить умное скажут
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