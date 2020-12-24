Коронавирус
сегодня, 11:14
За сутки в Липецкой области подтверждены 168 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 166 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 905 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 474 человека, умерли — 224 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 29 935 случаев коронавирусной инфекции, 635 человек умерли, 26 890 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции, 2 370 857 человек выздоровели, 53 096 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 905 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 11 474 человека, умерли — 224 человека.
За минувшие сутки в России подтверждены 29 935 случаев коронавирусной инфекции, 635 человек умерли, 26 890 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции, 2 370 857 человек выздоровели, 53 096 человек от COVID-19 умерли.
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