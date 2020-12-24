Дмитрий Аверов: «Елец должен стать современным городом»

Вице-губернатор Дмитрий Аверов проверил исполнение нацпроектов в старейшем городе региона.



Инспекция исполнения нацпроектов в Ельце началась с посещения ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко». Здесь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» отремонтирован Центр амбулаторной онкологической помощи. В центре проводится первичное выявление онкологических заболеваний и амбулаторное лечение некоторых категорий больных.Работают в стенах центра 27 специалистов. Им помогает новое оборудование, на которое, по словам вице-губернатора Дмитрия Аверова, было выделено около 50 миллионов рублей: рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, эндоскопы для гастроскопии, колоноскопии и прочее.— Все кабинеты для пришедших на обследования располагаются на первом этаже, а не в разных зданиях, — рассказывает врач-онколог Андрей Ледовский, у которого наблюдаются 1400 пациентов. — Пациентам стало проще и быстрее сдать анализы, пройти обследование можно за один-два дня.По словам главврача ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко» Вадима Петрова, для нужд центра все было сделано «с нуля» — как ремонт помещений, так и оборудование.— Если раньше пациентам приходилось ездить в Липецк, то теперь жители Ельца и прикрепленных районов обслуживаются здесь, — отметил во время осмотра центра главврач больницы Вадим Петров.Затем Дмитрий Аверов побывал в гимназии № 97. Свои традиции образовательное учреждение ведет с 1937 года. Школа является одной из старейших в городе. Но это не мешает быть учреждению современным.Так, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в гимназию за счет федеральных субвенцией поставили две интерактивные панели, 55 ноутбуков для двух пятых классов и два ноутбука для учителей, шесть ноутбуков для административно-управленческого персонала почти на 1,7 миллиона рублей, а спонсоры помогли провести интернет в шесть классов.Также в гимназии на 100% реализована дорожная карта проекта «Доступная среда», на это из бюджетов разных уровней потрачено более 1,1 миллиона рублей. Сразу на входе в школу гостей встречают желтые таблички с шрифтом Брайля. А в фойе стоит большой интерактивный монитор, на котором можно не только увеличить изображение, но и сделать его контрастнее. С помощью монитора посетители могут получить необходимую информацию о гимназии, даже посмотреть расписание занятий. Новшества оценили ученики с ограниченными возможностями здоровья.Директор гимназии Вера Пирогова с гордостью рассказала чиновникам, что много выпускников поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Бывшие ученики становятся инженерами, врачами. А одиннадцатиклассник Сергей Дорофеев получил миллион рублей, победив во всероссийском конкурсе «Большая перемена».— Я разработал консалтинговый проект для юных предпринимателей, который будет помогать подросткам организовать свой бизнес. Деньги хочу потратить на образование — собираюсь поступить на специалиста по связям с общественностью в Высшую школу экономики, — рассказал Сергей Дорофеев.Еще в гимназии внедрена персонифицированная модель образования, в прошлом году по ней обучались три класса, в этом году добавилось еще два. Эта модель еще апробируется, но педагоги уже отмечают прогресс у учеников.— У родителей пока еще искаженное понимание персонифицированного подхода к образованию, многие думают, что она направлена на цифровизацию обучения. Главное же в такой модели — это воспитание, создание особой воспитывающей среды, направленной на развитие навыков ученика XXI века, — рассказала Вера Пирогова.Для детей создается ситуация успеха, которая должна подталкивать их к самостоятельному обучению, работе в команде и решению нестандартных задач. Учителя помогают развивать детям гибкие навыки. Специалисты отмечают, что ПМО помогает развивать успешность не только в учебе, но и во внеклассной деятельности.— У каждого ребенка в этой программе своя индивидуальная траектория, и он выбирает те задания, которые будут под силу непосредственно ему, — рассказывают педагоги Юлия Агеева и Ольга Стаховская. — Школьник работает в своем темпе. Он может формировать самостоятельно свое обучение из предложенного набора заданий. Все начинается с обязательного базового уровня «2.0», «3.0» — более разнообразные задания, появляются кейсы, «4.0» — проектные работы, которые дети выполняют в группах. Дети видят, что другие ученики выходят на уровни выше и начинают стремиться догнать их. Учитель выступает в этой программе как консультант. За счет полученных навыков ученики быстро адаптировались к дистанционному формату образования.По итогам экскурсии, Дмитрий Аверов отметил, что больше всего его впечатлили не технологии, а преподавательский состав, который может гармонично внедрять новшества в образовательный процесс.— Здесь не классическое образование, когда детям повторяют постоянно одни и те же слова действия, гимназисты получают знания в процессе игры, — отметил Дмитрий Аверов и вручил по холодильнику от липецких промышленников директору гимназии и директору детского сада из Елецкого района.Отвечая на вопросы журналистов Дмитрий Аверов рассказал, что высоко оценивает уровень развития Ельца и местной площадки промышленной экономзоны. Сейчас она продолжает наполняется инфраструктурой. Полтора месяца назад на елецкой площадке начал работать первый резидент, в активной фазе строительство еще трех предприятий: швейцарской компании Syngenta, немецкой KWS и международной Байер. В следующем году планируется начало еще нескольких строек.— Мне бы хотелось, чтобы одновременно с экономикой в городе развивалась комфортная среда для проживания, — заявил Дмитрий Аверов. — Ельцу нужны новые микрорайоны с комфортным жильем и инфраструктурой — это продуманные дворовые территории, парковые зоны, транспортная доступность. Елец должен стать гордом, в котором есть, в хорошем смысле слова, провинциальная душа. При этом классический город с тысячелетней историей должен быть современным.