Volkswagen Jetta: идеальный седан для города и не только…

Автомобиль Volkswagen Jetta сочетает компактность городской машины и комфорт седана, приближенный к бизнес-классу. Возможно, именно поэтому он стал хитом городских улиц. Стремительный внешний вид, просторный салон и высокотехнологичная начинка Volkswagen Jetta позволяют его владельцу почувствовать себя "на коне" в разных городских ситуациях и на скоростных трассах.

Что касается динамики движения, то в настоящее время производитель предлагает на выбор два варианта. Первый двигатель – атмосферный, объемом 1,6 литра. Второй – турбированный, объемом 1,4 литра. Преимущество второго силового агрегата состоит в его более высокой мощности – 150 лошадиных сил против 110 у "атмосферника".

При этом "классический" двигатель может работать в паре как с 5-ступенчатой механической КПП, так и с 6-ступенчатым "автоматом". Турбированный мотор оснащается только "автоматом".

Еще одним важным преимуществом по сравнению с конкурентами (если они у него есть) седана Volkswagen Jetta является повышенный для такого класса автомобилей дорожный просвет. Немецкий производитель добился уверенных 160 миллиметров. Это позволяет автовладельцу чувствовать себя уверенно при парковке в тесных городских дворах, одновременно обеспечивая отличную аэродинамику даже при высоких скоростях на автострадах.

Разумеется, престиж и премиальность автомобилей от Volkswagen реализован в Volkswagen Jetta в полном объеме. Так, уже в базовой комплектации машина оснащена атермальными стеклами, качественной обивкой сидений, мультирулем, отделкой элементов салона натуральной кожей, а также электронной системой стабилизации, ABS, антибуксом и другими системами безопасности.

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