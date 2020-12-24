Бизнес

57 минут назад

Volkswagen Jetta: идеальный седан для города и не только…

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Volkswagen Jetta: идеальный седан для города и не только…

Автомобиль Volkswagen Jetta сочетает компактность городской машины и комфорт седана, приближенный к бизнес-классу. Возможно, именно поэтому он стал хитом городских улиц. Стремительный внешний вид, просторный салон и высокотехнологичная начинка Volkswagen Jetta позволяют его владельцу почувствовать себя "на коне" в разных городских ситуациях и на скоростных трассах.

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Что касается динамики движения, то в настоящее время производитель предлагает на выбор два варианта. Первый двигатель – атмосферный, объемом 1,6 литра. Второй – турбированный, объемом 1,4 литра. Преимущество второго силового агрегата состоит в его более высокой мощности – 150 лошадиных сил против 110 у "атмосферника".
При этом "классический" двигатель может работать в паре как с 5-ступенчатой механической КПП, так и с 6-ступенчатым "автоматом". Турбированный мотор оснащается только "автоматом".
Еще одним важным преимуществом по сравнению с конкурентами (если они у него есть) седана Volkswagen Jetta является повышенный для такого класса автомобилей дорожный просвет. Немецкий производитель добился уверенных 160 миллиметров. Это позволяет автовладельцу чувствовать себя уверенно при парковке в тесных городских дворах, одновременно обеспечивая отличную аэродинамику даже при высоких скоростях на автострадах.

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Разумеется, престиж и премиальность автомобилей от Volkswagen реализован в Volkswagen Jetta в полном объеме. Так, уже в базовой комплектации машина оснащена атермальными стеклами, качественной обивкой сидений, мультирулем, отделкой элементов салона натуральной кожей, а также электронной системой стабилизации, ABS, антибуксом и другими системами безопасности.
Перечислять все приятные "фишки" Volkswagen Jetta можно долго. Проще обратиться к  официальному дилеру Volkswagen Автоимпорт и на месте узнать, как максимально выгодно купить новый автомобиль, который будет радовать вас и ваших близких многие годы. Тем более что сейчас его можно приобрести от 1 406 000 руб.*

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Origin (Ориджин) с МКПП при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) и предоставлении специальной цены на а/м 2019 г.в. до 31.12.2020. Цена от 1 406 000 руб.

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Всегда ваш, официальный дилер Volkswagen Автоимпорт.

+7 (4742) 555-570

Липецк, ул. Московская, 79А

www.pkw.vw-ai.ru

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Комментарии (4)

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indezit

24 минуты назад
Передний привод с низким клиренсом, мощным двигателем и женщиной за рулём - то, что надо на зимней дороге!
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Много ников

31 минуту назад
Кто купил фольксваген джета, тот остался без бюджета
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*

39 минут назад
что, это не новость , на какие шыши брат, авто - хлам как 90 это будет по нам
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Что

52 минуты назад
Никто не покупает?
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