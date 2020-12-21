Происшествия

сегодня, 18:48

В Липецке полиция разбирается в конфликте иностранца и агентства недвижимости

11 1027
#полиция
1
В Липецке полиция разбирается в конфликте иностранца и агентства недвижимости

В правоохранительные органы поступили встречные заявления.

Липецкая полиция разбирается в конфликте иностранного студента с агентством недвижимости. Сегодня около 15:20 в полицию обратились из агентства недвижимости, заявив, что из офиса на улице Теперика в Липецке четверо иностранцев в медицинских масках похитили ноутбук. Но как оказалось, примерно в это же время африканец, который ранее уже обращался за помощью в правоохранительные органы, сам принёс ноутбук в полицию. Но не для того, чтобы сдаться с поличным - парень просил помочь ему разобраться с недобросовестными людьми, которые взяли с него 3000 рублей за помощь в найме жилья, но услугу так не оказали, а деньги не вернули. 

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, в полицию ранее обратился один из иностранных студентов, который рассказал, что заключил договор об оказании посреднической услуги по найму жилья, но ни услуги, ни возврата денег не получил.

В своём заявлении парень указал, что несколько раз ходил в агентство после заключения договора, но в возврате средств ему всё время отказывали. Сегодня иностранный студент действовал решительно: взял с собой троих товарищей - граждан разных стран в качестве поддержки и снова пошёл в агентство недвижимости, забрал там ноутбук, на котором ему оформляли договор, и тут же принёс его в полицию, чтобы там посмотрели все данные на компьютере, разобрались с его обидчиками и помогли вернуть деньги. То есть для студента его поступок был способом добиться справедливости и в полицию он его принёс и сдал в качестве вещественного доказательства той несправедливости, которая с ним приключилась. Но от второй стороны конфликта тоже поступило встречное заявление - представители фирмы, оказывающие посреднические услуги в найме жилья, уверяют, что ноутбук у них похитили четверо молодых людей африканского происхождения в медицинских масках. 

- По заявлениям и той, и иной стороны проводится проверка, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. 




11 1027
#полиция
1

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Деревенский детектив

4 минуты назад
SeTi1979, действительно древняя уже схема - за 3 т.р. дают список квартир с номерами телефонов владельцев, но дальше - либо дозвониться невозможно, либо липовые "владельцы" квартир начинают мозги пудрить, результат - 0. Боле-менее нормальные маклеры работают на комиссии от сданной квартиры, т.е. берут после подписания договора аренды с владельцем. Но африканцы не ожидали такого коварства..
ответить

Мелкий

5 минут назад
А могли бы их .... поучительное хоум видео получилось бы.
ответить

Вспомнилось 90.

5 минут назад
Ткаяэе ситуация в 90, 00 когда предлагалось работа якобы. Открывались офисы с якобы предложением работы и при этом по всему союзу, брали денги для поиска работы и на этом заканчивались все поиски. А этих объявлений о сдаче квартир на авито просто полно любая на вкус и денги.
ответить

1

11 минут назад
3000? Какая услуга может стоить 3000. Это развод. Мошенники. Не риэлторы. Нечего их жалеть.
ответить

Липчанин

12 минут назад
МВД у нас состоит из кристально честных сотрудников, как он мог такое думать.
ответить

SeTi1979

18 минут назад
Эскимос, Это разводилы, а не риэлторы. Схема старая, родом из Москвы (опознается по сумме 3000р за услуги, а не комиссию по съему жилья, за эти деньги не один риэтор не будет вас возить по объектам и неделями подбирать варианты) - договор на оказание услуг по поиску, а не аренда. Предлагается заманчивый вариант, заключается договор, платятся деньги за услугу подбора. Но тут же оказывается, что квартира уже сдана. Услуга типа выполнена, клиент не успел, хороших вариантов пока нет, бесконечно ждите
ответить

Animal planet.

34 минуты назад
Позорище.
ответить

Бумбастик

36 минут назад
Представляю как испугались реелторы .
ответить

Эскимос

42 минуты назад
Риэлторы показывают пару-тройку квартир обычно. Чунгу-Чангу видимо ни одна из показанных не устроила. Ну а по всей своей базе риэлторы катать не будут.
ответить

Алкаш

43 минуты назад
А в Америке за такое отношение к неграм все магазины бы разгромили.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке горел трамвай
#пожар #МЧС
1
В Липецке горел трамвай

30 минут назад

Происшествия
Въездная надпись в Данков оказалась повреждена
#Данков #вандализм
8
Въездная надпись в Данков оказалась повреждена

59 минут назад

Происшествия
Пожар в Ельце попал на видео
#пожар
4
Пожар в Ельце попал на видео

сегодня, 14:20

Происшествия
Кроссовер перевернулся на крышу у Октябрьского моста
#ДТП
19
Кроссовер перевернулся на крышу у Октябрьского моста

сегодня, 12:12

Происшествия
Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках»
#оскорбление представителя власти
34
Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках»

сегодня, 10:31

Происшествия
Две женщины погибли в результате аварий
#авария #ДТП
14
Две женщины погибли в результате аварий

сегодня, 10:10

Происшествия