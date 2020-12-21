В Липецке полиция разбирается в конфликте иностранца и агентства недвижимости

В правоохранительные органы поступили встречные заявления.

Липецкая полиция разбирается в конфликте иностранного студента с агентством недвижимости. Сегодня около 15:20 в полицию обратились из агентства недвижимости, заявив, что из офиса на улице Теперика в Липецке четверо иностранцев в медицинских масках похитили ноутбук. Но как оказалось, примерно в это же время африканец, который ранее уже обращался за помощью в правоохранительные органы, сам принёс ноутбук в полицию. Но не для того, чтобы сдаться с поличным - парень просил помочь ему разобраться с недобросовестными людьми, которые взяли с него 3000 рублей за помощь в найме жилья, но услугу так не оказали, а деньги не вернули.



Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, в полицию ранее обратился один из иностранных студентов, который рассказал, что заключил договор об оказании посреднической услуги по найму жилья, но ни услуги, ни возврата денег не получил.



В своём заявлении парень указал, что несколько раз ходил в агентство после заключения договора, но в возврате средств ему всё время отказывали. Сегодня иностранный студент действовал решительно: взял с собой троих товарищей - граждан разных стран в качестве поддержки и снова пошёл в агентство недвижимости, забрал там ноутбук, на котором ему оформляли договор, и тут же принёс его в полицию, чтобы там посмотрели все данные на компьютере, разобрались с его обидчиками и помогли вернуть деньги. То есть для студента его поступок был способом добиться справедливости и в полицию он его принёс и сдал в качестве вещественного доказательства той несправедливости, которая с ним приключилась. Но от второй стороны конфликта тоже поступило встречное заявление - представители фирмы, оказывающие посреднические услуги в найме жилья, уверяют, что ноутбук у них похитили четверо молодых людей африканского происхождения в медицинских масках.



- По заявлениям и той, и иной стороны проводится проверка, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.







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