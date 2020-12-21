За минувшие сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 6 человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 407 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 915 человек, умерли 204 человека.



За минувшие сутки в России подтверждены 29 350 случаев коронавирусной инфекции, 493 человека умерли, 19 705 человек выздоровели.



С начала эпидемии в России выявлены 2 877 727 случаев коронавирусной инфекции, 2 295 362 человека выздоровели, 51 351 человек от COVID-19 умер.

