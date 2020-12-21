Коронавирус

сегодня, 11:04

За минувшие сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 6 человек

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#коронавирус
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За минувшие сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 6 человек
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 14 407 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 915 человек, умерли 204 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 29 350 случаев коронавирусной инфекции, 493 человека умерли, 19 705 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 877 727 случаев коронавирусной инфекции, 2 295 362 человека выздоровели, 51 351 человек от COVID-19 умер.
4 3120
#коронавирус
3

Комментарии (4)

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Липчанин

10 минут назад
Пора Сталина подымать, а то медики до конца людей угробят
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Рикитави

24 минуты назад
А где же право на медпомощь , прописанные в конституции ?
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Лавочница

34 минуты назад
Игорь, что молчишь? Ты в числе этих шести?
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!

40 минут назад
Почему не обрабатываются подъезды??? Весной в три раза меньше было случаев, всё обрабатывали, выходили на работу по справкам. почему сейчас пустили всё на авось???
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